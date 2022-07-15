На «Алтаргане» представят работы Даши Намдакова и Жигжита Баясхаланова

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Агинском откроются выставки известных бурятских скульпторов



23 июля на международном бурятском фестивале «Алтаргана» состоятся открытия выставок работ академика Российской академии художеств, заслуженного художника России, члена союза художников России Даши Намдакова и скульптора-оружейника, члена союза художников России, члена гильдии оружейников Италии Жигжита Баясхаланова. В национальном музее имени Г. Цыбикова в посёлке Агинское гостям и участникам фестиваля представится возможность встретиться с известными скульпторами, уроженцами Забайкалья, познакомиться с их уникальными произведениями.



Также в Агинском театре «ДалиТЭ» развернётся выставка работ художника, монументалиста, члена Московского союза художников Бато Дугаржапова и скульптора, руководителя скульптурной мастерской «Лотос» Болота Цыжипова.



Всего в дни «Алтарганы» будет организовано 27 выставочных площадок, не только в Агинском, но и в городе Чита, сёлах Алханай и Дульдурга. Программа фестиваля размещена на сайте altargana.online, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



Возрастное ограничение 6+

