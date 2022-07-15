В Агинском откроются выставки известных бурятских скульпторов
23 июля на международном бурятском фестивале «Алтаргана» состоятся открытия выставок работ академика Российской академии художеств, заслуженного художника России, члена союза художников России Даши Намдакова и скульптора-оружейника, члена союза художников России, члена гильдии оружейников Италии Жигжита Баясхаланова. В национальном музее имени Г. Цыбикова в посёлке Агинское гостям и участникам фестиваля представится возможность встретиться с известными скульпторами, уроженцами Забайкалья, познакомиться с их уникальными произведениями.
Также в Агинском театре «ДалиТЭ» развернётся выставка работ художника, монументалиста, члена Московского союза художников Бато Дугаржапова и скульптора, руководителя скульптурной мастерской «Лотос» Болота Цыжипова.
Всего в дни «Алтарганы» будет организовано 27 выставочных площадок, не только в Агинском, но и в городе Чита, сёлах Алханай и Дульдурга. Программа фестиваля размещена на сайте altargana.online, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Возрастное ограничение 6+
На «Алтаргане» представят работы Даши Намдакова и Жигжита Баясхаланова
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 14.07.2022
Работы обойдутся в 337 млн рублей
Экономика, 14.07.2022
Большинство соискателей в Бурятии в целом уверены, что смогут найти новую работу за три месяца
Экономика, 13.07.2022
Соревнования проходили в Казахстане
Экономика, 13.07.2022
В июле планируется добиться большей цифры
Экономика, 12.07.2022
Перекроют движение от улицы Бабушкина до бульвара Карла Маркса
Экономика, 12.07.2022
Средняя цена новой квартиры в столице Бурятии приблизилась к пяти миллионам
Экономика, 11.07.2022
В республике значительно ухудшилась ситуация с выданными ипотечными кредитами
Экономика, 11.07.2022
Сильнее всего выросла потребность работодателей в специалистах сферы «Консультирование»
Экономика, 07.07.2022
В текущем году уровень безработицы в округе снизился с 5,4 до 5,1 %
Экономика, 06.07.2022
Специалисты рассказали, что изменилось на рынке строительных материалов Бурятии в июне
Во время реконструкции будут восстановлены утраченные архитектурные элементы
Авторы рейтинга оценили состояние дорог в республике
Из-за проблем с деньгами 67% жителей дальневосточных регионов склонны отказываться от покупки новой одежды и обуви
Больше всего в Бурятии зарабатывают в сфере добычи полезных ископаемых
Экономика, 04.07.2022
Для этого будет расширена территория опережающего развития