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В Туве могут построить завод по производству вездеходов

В Туве могут построить завод по производству вездеходов
Экономика,  Фото:скриншот
На строительство потребуется около 260 млн рублей

Правительство Тувы заинтересовалось предложением построить в республике завод полного цикла производства универсальной транспортной платформы «Пластун». Пока с инвестором заключено соглашение о намерениях по реализации этого проекта.

По предварительным расчётам, на строительство завода потребуется порядка 260 млн рублей инвестиций. На нем будет создано около 150 новых рабочих мест. Компания берётся построить и запустить всю линию в 2023 году, если власти республики смогут обеспечить необходимую инфраструктуру: инженерные сети, подъезд и т.д.

О компании-инвесторе известно, что она создана группой специалистов казахстанского завода. В 2021 году они образовали компанию для продвижения свой разработки – универсальной платформы на гусеничном ходу, на базе которой могут создаваться различные модификации машин высокой проходимости. Так, в настоящее время компания производит 6 моделей вездеходов «Пластун»: для егерей, охотников, спасателей, пожарных, полярников, а также в базовой и люксовой комплектации. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.
Тува вездеход завод строительство

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