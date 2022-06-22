На строительство потребуется около 260 млн рублей
Правительство Тувы заинтересовалось предложением построить в республике завод полного цикла производства универсальной транспортной платформы «Пластун». Пока с инвестором заключено соглашение о намерениях по реализации этого проекта.
По предварительным расчётам, на строительство завода потребуется порядка 260 млн рублей инвестиций. На нем будет создано около 150 новых рабочих мест. Компания берётся построить и запустить всю линию в 2023 году, если власти республики смогут обеспечить необходимую инфраструктуру: инженерные сети, подъезд и т.д.
О компании-инвесторе известно, что она создана группой специалистов казахстанского завода. В 2021 году они образовали компанию для продвижения свой разработки – универсальной платформы на гусеничном ходу, на базе которой могут создаваться различные модификации машин высокой проходимости. Так, в настоящее время компания производит 6 моделей вездеходов «Пластун»: для егерей, охотников, спасателей, пожарных, полярников, а также в базовой и люксовой комплектации. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.
В Туве могут построить завод по производству вездеходов
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