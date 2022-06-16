В Иркутске будут производить электромобили

Соглашение подписано с китайской компанией



На Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание соглашения о намерениях между корпорацией развития Иркутской области и Сычуаньской компанией с ограниченной ответственностью по производству автобусов. Предметом соглашения стал запуск инвестиционного проекта по созданию совместного российско-китайского предприятия для локализации в Иркутске высокотехнологичного производства электромобилей и электробусов.



- Проект по созданию производства электромобилей и электробусов очень важен для нашего региона, и мы заинтересованы в его скорейшей реализации, - подчеркнул первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.



Организационным сопровождением проекта займётся корпорация развития Иркутской области. В настоящее время уже разработана дорожная карта проекта и создана рабочая группа, которая будет заниматься его реализацией. При участии администрации Иркутска ведётся поиск производственной площадки. Параллельно разрабатываются бизнес-план и техническая документация проекта, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

