Соглашение подписано с китайской компанией
На Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание соглашения о намерениях между корпорацией развития Иркутской области и Сычуаньской компанией с ограниченной ответственностью по производству автобусов. Предметом соглашения стал запуск инвестиционного проекта по созданию совместного российско-китайского предприятия для локализации в Иркутске высокотехнологичного производства электромобилей и электробусов.
- Проект по созданию производства электромобилей и электробусов очень важен для нашего региона, и мы заинтересованы в его скорейшей реализации, - подчеркнул первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.
Организационным сопровождением проекта займётся корпорация развития Иркутской области. В настоящее время уже разработана дорожная карта проекта и создана рабочая группа, которая будет заниматься его реализацией. При участии администрации Иркутска ведётся поиск производственной площадки. Параллельно разрабатываются бизнес-план и техническая документация проекта, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутске будут производить электромобили
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