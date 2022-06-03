Зарплатные ожидания дальневосточников выросли на фоне последних событий

В России чаще прочих желаемую зарплату увеличивали в Новосибирской области



Служба исследований hh.ru выяснила, повлияли ли события последних месяцев на зарплатные ожидания россиян. Оказалось, что четверть респондентов Дальнего Востока (24%) увеличили свои финансовые требования к работодателям.



На фоне последних геополитических событий 26% российских соискателей увеличили свои зарплатные ожидания, указанные в резюме, причём среди соискателей младше 35 лет так поступил каждый третий. Чаще прочих желаемую зарплату увеличивали в Новосибирской области (34%) и Амурской области (33%). Реже всего – в Липецкой (9%) и Рязанской области (12%), а также Хабаровском крае (13%). В Приморском крае рост зарплатных ожиданий составил 23%.



Среди представителей разных профессий о росте желаемых зарплат сообщили 36% ИТ-специалистов, 31% специалистов по добыче сырья, 31% представителей сферы туризма и ресторанов. Меньше всего таких соискателей оказалось в сфере консультирования (16%), науки и образования (17%), а также среди начинающих специалистов (19%).



Среди соискателей из Дальневосточного федерального округа свои зарплатные ожидания за последнее время увеличили 24% опрошенных. Из них 65% подняли свои требования к заработной плате на 10 тысяч рублей и более, 17% - на 5-10 тысяч, 11% - в пределах 5 тысяч. Ещё 7% решили просто не указывать зарплату в резюме.



Также тех, чьи зарплатные ожидания выросли более, чем на 10 тысяч рублей, особенно много среди соискателей из Москвы (68%), Московской области (64%) и Ростовской области (63%). В пределах 10 тысяч свои пожелания к зарплате чаще всего повышали соискатели из Пермского края (53%), Красноярского края (50%) и Челябинской области (49%).



Интересно, что среди мужчин о росте финансовых ожиданий на 10 тысяч рублей и выше сообщили 62% опрошенных, а среди женщин – только 43%.



