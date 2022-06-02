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Зарплата HRов в Бурятии на треть ниже, чем в среднем по стране

Зарплата HRов в Бурятии на треть ниже, чем в среднем по стране
Экономика,  Фото:pixabay.com
Уровень конкуренции в профессиональной сфере «управление персоналом» в республике составляет 5,4 резюме на место

В нынешних условиях организации стремятся сохранить кадры, но временно приостанавливают активный процесс найма. Таковы результаты исследования hh.ru о том, что изменилось в подборе самих HRов этой весной и отразилась ли текущая ситуация на их зарплате.

С начала года на hh.ru в Бурятии было размещено около 180 вакансий для HR-специалистов. Из них 9% предложений предполагают удалённую занятость.

По сравнению с апрелем-маем прошлого года, число вакансий для HRов в Бурятии снизилось на 22%.

Средняя предлагаемая зарплата специалиста в апреле-мае составила 35,4 тысяч рублей, не продемонстрировав динамики по сравнению с 2021 годом (в прошлом году зарплата в сфере «Управление персоналом» также составляла 35,4 тысячи). Это на 39% ниже, чем среднее предложение на Дальнем Востоке и на 31% меньше среднего предложения по стране.

Ожидания соискателей выше предлагаемой зарплаты на 9,8 тысяч и составляют 45,2 тысячи рублей.

Уровень конкуренции в профессиональной сфере «управление персоналом» в республике весной 2022-го составляет 5,4 резюме на место (в апреле-мае 2021 года на одну вакансию приходилось 3,4 резюме соискателя).

Три интересных факта о HR-специалистах:

• Половина hr-специалистов считают самым значимым параметром на текущем месте работы свой коллектив, около трети – зарплату и рабочие обязанности.
• 2 из 5 hr-специалистов ежемесячно тратит более 30 тысяч рублей на покрытие основных нужд (еда, коммунальные услуги, бензин, транспорт).
• 71% соискателе й в сфере управления персоналом считают, что дресс-код на рабочим месте должен быть обязательным.

заработная плата

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