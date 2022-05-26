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В Улан-Удэ новостройки начали слегка дешеветь

В Улан-Удэ новостройки начали слегка дешеветь
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Столица Бурятии оказалась в числе десяти городов, где отмечено снижение цен

Специалисты федерального портала «Мир квартир» исследовали динамику цен на новостройки в 70 городах России. Похоже, безостановочному росту цен на новостройки приходит конец, считают аналитики. Если с января по март средний квадратный метр по стране дорожал почти во всех крупных городах, то за апрель и первую половину мая уже в 10 из 70 городов было отмечено снижение цен. Тем не менее, общая динамика цен по городам пока остается положительной.

В рейтинге по средним ценам на квадратный метр новостроек Улан-Удэ находится на 30 месте из 70-ти. При этом, подсчитали авторы рейтинга, средняя стоимость квадрата в новостройках столицы Бурятии превышает уже 100 тысяч рублей (100 858). Средняя цена квартиры – 4 886 071 рубль.

За последние месяца стоимость «квадрата» в Улан-Удэ снизилась на 0,6%. В марте цена средняя цена была 101 452 рубля, а в общем рейтинге столица Бурятии была на 26-м месте (рейтинг цен строится по принципу убывания).

Улан-Удэ попал в 10 городов, где отмечено снижение цен. Просела стоимость «квадрата», по данным Mirkvartir.ru, в Мурманске (–9%), Грозном (–7,9%), Сочи (–4,7%), Севастополе (–3,8%), Омске (–1%), Краснодаре (–0,9%), Сургуте (–0,7%), Улан-Удэ (–0,6%), Московской области (–0,4%) и Астрахани (–0,3%). В Тюмени цена осталась без изменений.

В остальных 60 исследованных городах цены по-прежнему растут. За последние полтора месяца цена квадратного метра больше всего выросла в Рязани (+12,6%), Челябинске (+12,5%), Волжском (+11,8%), Набережных Челнах (+11,8%), Магнитогорске (+11,7%), Владикавказе (+11,4%), Череповце (+11,4%), Твери (+10,5%), Ульяновске (+10,5%) и Кемерово (+10,5%).

В среднем квадратный метр новостроек по всем городам стоит 108 тысяч рублей, а с конца марта вырос в цене на 3,9%.

- Спрос на новостройки с марта существенно снизился, однако застройщики не спешат опускать цены и даже наращивают их, особенно в тех городах, где недвижимость ещё не такая дорогая и потенциал роста цен существует. Девелоперы, с одной стороны, оправдывают это растущими затратами на строительство и необходимостью обходить западные санкции, что также увеличивает их расходы, а с другой – предвидят дефицит новостроек, который уже начинает ощущаться, – говорит генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. – Тем не менее, в городах с дорогим жильём и там, где его стоимость в последние годы взрывообразно росла, началось охлаждение. В частности, в Сочи, где по итогам I квартала цены превысили московские, пузырь начал сдуваться, и город снова встал на второе место после столицы. Скорее всего, в ближайшее время тенденция на снижение цен будет распространяться и на другие города.
недвижимость

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