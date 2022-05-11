В Бурятии сокращается число вакансий











Недавний опрос работодателей показал, что 33% российских компаний в целом позитивно оценивают положение на рынке в ближайшей перспективе, еще 35% - стабильно (без изменений), а пессимистичных взглядов придерживается только четверть опрошенных (25%).



При этом 41% российских компаний имеет план действий в случае введения дополнительных санкций. Нет такого плана у 16% работодателей, ещё 43% затруднились ответить.







За месяц в Бурятии число вакансий снизилось на 7%. К такому выводу пришла служба исследований hh.ru, проанализировавшая предложения работодателей Бурятии за апрель 2022-го. Специалисты выяснили, как изменилась активность компаний в республике и какие специалисты нужны на рынке.В апреле этого года в Бурятии было открыто свыше 2,7 тысяч вакансий. Чаще всего работодатели искали «продажников» (30%), рабочий персонал (25%), строителей (22%) и логистов (17%).В целом с марта по апрель предложений о работе в Бурятии стало меньше на 7%. Количество вакансий выросло в 9-ти профсферах, а снизилось в 19-ти. Наибольший рост заметен в сфере «Туризм» (11%), «Медицина, фармацевтика» (+10%), «Наука, образование» (+8%). При этом самое большое снижение числа предложений (за месяц) произошло в сферах: «Высший менеджмент» (-50%), «Автомобильный бизнес» (-45%), «Госслужба и НКО» (-43%), «Консультирование» (-33%) и «Страхование» (-31%).На Дальнем Востоке прирост вакансий в апреле 2022 года был ниже мартовских показателей на 1%. Важно отметить, что это самый высокий показатель по стране.Интересно также, что в этом году число активных вакансий по сравнению с апрелем 2021 года выросло только в регионах Дальневосточного (+8%) и Сибирского (+4%) федеральных округов.