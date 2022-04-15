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В Бурятии, возможно, увеличат число «дармовых» кур-несушек

В Бурятии, возможно, увеличат число «дармовых» кур-несушек
Экономика,  Фото:pixabay.com
Почти бесплатные куры-несушки оказались очень востребованными у населения

14 апреля во время прямого эфира глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что заявки от сельчан на приобретение кур-несушек по льготной цене уже превысили лимит.

Ранеее «Байкал-Daily» сообщал, что правительство Бурятии запустило совместный с АО «Улан-Удэнская птицефабрика» проект для сельского населения – продажу кур-несушек всего по 30 рублей за голову (при рыночной стоимости 280 рублей). Решение принято для поддержки личных подсобных хозяйств и, как оказалось, куры очень востребованны у населения.

- В марте мы приняли решение поддержать людей, чтобы у личного подсобного хозяйства было больше возможностей что-то сделать. Но сейчас понимаем, что 10 тысяч (ред. - кур-несушек) мало, у нас заявка на более 50 тысяч поступило. Сейчас посмотрим, может будет решение по увеличению, - сказал в прямом эфире Алексей Цыденов.

Введённые меры призваны противодействовать негативным последствиям западных санкций на экономику республики.




сельское хозяйство фермеры господдержка

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