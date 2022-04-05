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Кур-несушек по 30 рублей смогут получить не все жители Бурятии

Кур-несушек по 30 рублей смогут получить не все жители Бурятии
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Стали известны подробности проекта по раздаче кур населению практически задаром

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно о беспрецедентной мере поддержки населения в условиях санкций – практически бесплатной раздаче кур-несушек. Их жители смогут получить всего по 30 рублей. Новость порадовала многих, однако, как выяснилось сегодня, рассчитывать на такую помощь смогут не все. В частности, жители городов и городских поселений в проекте не участвуют.

В минсельхозпроде Бурятии представили ответы на самые важные вопросы по поводу продажи кур-несушек. Заниматься этим будет АО «Улан-Удэнская птицефабрика».

Суть проекта – продажа населению кур-несушек по цене 30 рублей за голову при рыночной стоимости 280 рублей:

- на одну семью до четырёх человек включительно - 10 куриц,
- более четырёх человек – до 20-ти куриц.

Кто может получить эту поддержку?

Сельские жители, постоянно проживающие в сельской местности, имеющие сельскую прописку и личное подсобное хозяйство. Также необходимо предоставить справку о составе семьи. Жители городов и городских поселений не смогут принимать участие в акции.

Куда можно подать заявку на получение новой меры поддержки?

Формированием списков нуждающихся в курах-несушках занимаются специалисты управления сельского хозяйства или отдел сельского хозяйства каждого из районов. Они же и являются координаторами проекта на местах.

Когда будет осуществляться доставка кур-несушек в районы?

Доставка будет осуществляться в конце апреля-начале мая после наступления более благоприятной, теплой погоды, силами органов местного самоуправления – координаторов проекта на местах.

Жители СНТ и ДНТ могут получить эту господдержку?

Нет, не могут. Согласно Земельному кодексу РФ и закону об обороте земель сельхозназначения, использование земель садовых и дачных товариществ должно соответствовать виду разрешенного использования участка (садоводство, огородничество).

птицы сельское хозяйство санкции

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