В Улан-Удэ началось строительство нового микрорайона

Жилая застройка появится в 146, 146Б, 148, 148Б и 162 микрорайонах. Помимо многоэтажных домов, в шести микрорайонах планируется строительство социальной инфраструктуры. Это детские сады, школы, поликлиника и спортивные комплексы. В перспективе и торгово-развлекательный комплекс, заявили в минстрое.О том, сколько будет вырублено деревьев, и будет ли их вырубка компенсироваться, не сообщается.