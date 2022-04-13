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В Улан-Удэ началось строительство нового микрорайона

В Улан-Удэ началось строительство нового микрорайона
Экономика,  Фото:минстрой Бурятии
В новом микрорайоне построят сразу 35 многоквартирных домов

В Улан-Удэ началось строительство жилого микрорайона в 148а квартале. Это первый этап амбициозных планов по строительству миллиона квадратных метров жилья. Сейчас на строительной площадке уже приступили к возведению шести многоквартирных домов, сообщили в минстрое Бурятии.

В ближайшие годы в Улан-Удэ планируется построить миллион квадратных метров жилья. Таким образом жилая застройка появится в шести кварталах Октябрьского района. Как заявил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, первым шагом станет возведение 35 многоквартирных домов в 148а квартале.

- Сейчас здесь уже началось строительство шести домов. Все дома типовые, 16-этажные,- отметил Евгений Луковников.


Завершить строительство первого этапа планируют до 2024 года.

- Планируется, что в течение двух лет в 148а квартале построят более 50 тысяч квадратных метров жилья. В 1, 2 и 3-х комнатные квартиры смогут заехать порядка полторы тысячи жителей, - рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Строительство жилых микрорайонов стало возможным благодаря запуску домостроительного комбината. Именно там изготавливают изделия, из которых строят жилой комплекс.

 

Жилая застройка появится в 146, 146Б, 148, 148Б и 162 микрорайонах. Помимо многоэтажных домов, в шести микрорайонах планируется строительство социальной инфраструктуры. Это детские сады, школы, поликлиника и спортивные комплексы. В перспективе и торгово-развлекательный комплекс, заявили в минстрое.

О том, сколько будет вырублено деревьев, и будет ли их вырубка компенсироваться, не сообщается. 
строительство жилье

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