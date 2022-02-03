В Улан-Удэ запустили домостроительный комбинат







Новостройки будут строить круглогодично.



- Стоит большая задача обеспечить людей качественным и доступным по цене жильём. И запуск домостроительного комбината – это самый лучший вариант исполнения этой задачи. Комбинат производит домовые панели круглый год вне зависимости от сезона, соответственно строительный сезон продлевается, и это позволит строить более быстро. Также примечательно, какие условия созданы на самом производстве, для нашей республики по большому счету уникальные – все рабочие, отработавшие на комбинате пять лет, получают бесплатно однокомнатную квартиру. Такие условия позволяют привлечь высококвалифицированных специалистов, это в свою очередь наиболее высокая производительность труда, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Он отметил, что у комбината будет много работы. Спрос на новостройки превышает сейчас предложения из-за действующей льготной ипотеки (2% и ниже) для жителей Бурятии не старше 35 лет. Кроме того, в ближайшем будущем планируется, что будут сняты возрастные ограничения по льготной ипотеке для врачей и учителей.



На сегодняшний день на комбинате полностью запущен производственный процесс. За одну смену завод сможет производить один этаж двухподъездного 16-этажного дома из 60 панелей.



- Я очень рад, что именно в Улан-Удэ «с нуля» появилось новое промышленное производство, промышленное домостроение. Благодаря этому, у нас здесь в 148 квартале, буквально в течение двух лет будет построено 10 многоквартирных домов. Около 1,5 тысяч наших горожан справят новоселье в новых, качественных, современных домах, 1,2,3-комнатных квартирах площадью от 38 до 76 квадратных метров. А в течение 10 лет в юго-восточном направлении будут сданы шесть новых жилых кварталов – это порядка 1 млн квадратных метров, - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Планируется многоквартирная жилая застройка в шести кварталах Октябрьского района – мкр.146, 146Б, 148, 148А, 148Б, 162. Инвестору предоставлен в аренду земельный участок, расположенный на территории 148А квартала для строительства первого этапа жилой застройки. Также утверждены проект планировки территории и проект межевания территории юго-восточной части.







3 февраля в Улан-Удэ начал работу домостроительный комбинат, который будет производить панели для строительства многоквартирных домов. Благодаря этому инвестпроекту к 2031 году планируется возведение не менее миллиона квадратных метров нового жилья, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.