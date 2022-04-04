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В Бурятии практически даром раздадут 10 тысяч кур-несушек

В Бурятии практически даром раздадут 10 тысяч кур-несушек
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике придумали беспрецедентные антисанкционные меры

В Бурятии на фоне санкций разработали две беспрецедентные меры поддержки населения, о них сообщили в пресс-службе минсельхозпрода. Это продажа населению кур-несушек по очень низкой цене (всего 30 рублей за голову). А также возмещение 50% затрат сельхозкооперативам на приобретение семян овощей и картофеля, с последующей их передачей членам кооператива – владельцам личных подворий.

Продажа жителям кур-несушек по 30 рублей (при рыночной стоимости минимум 280) – совместный проект правительства Бурятии и АО «Улан-Удэнская птицефабрика».

Семья, состоящая из четырёх и менее человек, сможет купить по 10 куриц. Семьи из более чем четырёх человек – до 20 куриц.

Планируется участие в проекте тысячи семей из районов республики. Всего продадут по льготной цене в общей сложности 10 тысяч голов птицы.

- Приобретая 10 кур несушек за 300 рублей, владелец личного подсобного хозяйства затратит на корма около восьми тысяч рублей в год, получив в среднем 2,5 тысячи штук яиц. Рыночная цена одного яйца в республике составляет девять рублей. То есть затратив 8,3 тысячи рублей, гражданин получит продукцию на сумму 22,5 тысяч, - отметил министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев.

В свою очередь, птицефабрику планируется поддержать в рамках реализации программного мероприятия по компенсации части стоимости кормов.

В срок до 11 апреля муниципалитеты должны узнать свои потребности и предоставить списки участников, чтобы уже в мае организовать доставку кур в районы.

Также планируется обеспечение населения республики качественным семенным картофелем и овощными культурами. Здесь будут использованы возможности сельскохозяйственной потребительской кооперации - СПоКов.

- Для поддержки сельхозкооперативов в нашем арсенале есть ряд субсидий. Одна из них - субсидия СПоКам в виде компенсации части затрат на улучшение материально-технической базы, где в 2022 году предусмотрено 4,7 млн рублей. Мы готовы трансформировать данный вид господдержки в новый и направить средства на обеспечение личных подворий семенным материалом картофеля и овощных культур через сельхозкооперативы, - отметил глава бурятского минсельхозпрода.

Предлагаемый механизм - возмещение кооперативам из республиканского бюджета 50% затрат на приобретение семян овощей и картофеля с последующей их передачей членам кооператива – владельцам огородов и личных хозяйств. 

Чтобы сразу проработать вопросы сбыта продукции, Галсан Дареев обратился к главам муниципальных образований с предложением организовать с апреля по июнь ярмарок по продаже семян овощей и картофеля, саженцев, рассады, садового инвентаря и пр.

В целом, что касается господдержки аграриев, то на 2022 год предусмотрено 897,8 млн рублей. 

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте в Бурятии разработали мероприятия по поддержке хлебопеков. Им будут компенсировать расходы на производство хлеба на три месяца (март, апрель, май) до июня по ставке 4 рубля 60 копеек на 1 кг хлеба. Таким образом, предприниматели должны будут сохранить цену на хлеб по состоянию на 1 марта.

Сегодня стало известно, что за поддержкой обратились 92 производителя хлеба. Общая сумма субсидирования - 33 млн рублей, из них 20 млн уже выделено, остальные будут перечислены в ближайшее время. 
сельское хозяйство санкции птицеводство

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