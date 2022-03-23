В Бурятии намерены производить стройматериалы из местного сырья

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Возрождение золотодобывающей отрасли Бурятии Экономика, Золотодобытчики отчитываются о рекордных показателях. Мировые цены на золото демонстрируют высокую динамику. На этом фоне отрасль золотодобычи Бурятии показывает сильные результаты работы