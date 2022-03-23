В Бурятии намерены производить стройматериалы из местного сырья

«Мы в новых условиях теперь будем жить всегда», - прокомментировал Алексей Цыденов
В Бурятии проработают вопрос запуска производства стройматериалов из местного сырья. Соответствующее поручение глава Бурятии Алексей Цыденов дал на заседании штаба по экономике, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Сейчас на фоне санкций крайне важный вопрос – замена импортных утеплителей на отечественные.
- Тема на самом деле правильная. Особенно тема развития собственного производства термоутеплителей, а мы знаем, что часть утеплителей в России в целом была импортного производства. Тема есть, давайте поработаем, единственное, понимаем, что это не быстро и это не к этому году. Но мы в новых условиях теперь будем жить всегда, под них надо адаптироваться и перенастраиваться, поэтому мы эту тему также будем прорабатывать. Зампредов прошу посмотреть, как это можно поддержать по линии минпрома, по линии федерального фонда развития промышленности, фонд регионального развития подключить, по субсидиям на оборудование посмотреть и так далее, - отметил Алексей Цыденов.
Заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников сообщил, что темпы строительства в ближайшие годы снижать не планируется.
- Действительно, и минеральную вату, и кирпич, утеплители надо начинать делать. Сейчас смотрим возможности развития промышленности в данном направлении. В принципе, многое у нас уже делается, но пока что не в том объёме, в каком хотелось бы, чтобы заполнить все заявки для строительной отрасли, - подчеркнул Евгений Луковников.
Председатель комитета Народного Хурала по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарев предложил учитывать при проработке данного вопроса максимальное использование местного сырья.
- У нас есть месторождения необходимые, можем производить кирпич, битум, шлакоблок из местного сырья. Думаю, мы потянем собственное производство, да и дешевле это будет, создадим рабочие места, - сказал Анатолий Кушнарев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии провели мониторинг цен на рынке основных строительных материалов в республике за три последних месяца. Некоторые виды стройматериалов подорожали до 30%.
В Бурятии намерены производить стройматериалы из местного сырья
Экономика, Фото:
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