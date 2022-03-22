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Бурятию и Туву свяжет прямой авиарейс

Бурятию и Туву свяжет прямой авиарейс
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Самолёт будет летать один раз в неделю

В мае начнутся прямые авиарейсы из Улан-Удэ в Кызыл (столицу Тувы). Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Тувы Владислав Ховалыг.

- Рад поделиться, что с мая раз в неделю начнёт летать прямой авиарейс из Кызыла в Улан-Удэ. К его запуску приложили усилия все - правительства обеих республик и федеральные власти. Сейчас дорабатываем детали, - сообщил он.

В Бурятии учится много студентов из Тувы, а также работают уроженцы этой республики.

- Межрегиональные авиарейсы не только облегчают жизнь граждан, делают также отдых внутри страны доступным и интересным. Так в нас укрепляется чувство, что мы живем в единой стране, - отметил Владислав Ховалыг.

Как сообщал «Байкал-Daily», также с 7 апреля запускают прямое авиасообщение по маршруту Улан-Удэ - Южно-Сахалинск. Сейчас авиакомпания «ИрАэро» выполняет рейсы, однако они непрямые, а с посадкой в Благовещенске. 

авиаперевозки Тува

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