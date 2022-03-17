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В Иркутской области запустят соцпроект по минимизации наценок

В Иркутской области запустят соцпроект по минимизации наценок
Экономика,  Фото:pixabay.com
Это коснётся продовольственных товаров первой необходимости

В Иркутской области запустят социальный проект по минимизации наценок на продовольственные товары первой необходимости. Проект начнёт действовать в регионе с 28 марта. Своё желание присоединиться к акции по принятию добровольных обязательств по самоограничению предельного уровня наценок на социально значимые продовольственные товары первой необходимости уже выразили 16 региональных предприятий торговли.

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова напомнила, что со сложившейся социально-экономической ситуацией, возникшей в результате введения ограничительных политических и экономических мер в отношении Российской Федерации, федеральными торговыми сетями, осуществляющими деятельность на территории региона, уже введена минимизация наценок на продовольственные товары первой необходимости путём добровольного самоограничения этих наценок до 5%. Эта акция действует с 1 марта по 31 июля.

Предложение о присоединении к этому социальному проекту торговых организаций Иркутской области было озвучено на заседании регионального антикризисного штаба. В рамках соцпроекта торговые организации самостоятельно определят перечень товаров первой необходимости, на которые будет распространяться самограничение наценок, информацию о которых доведут до потребителей. Акция является открытой и присоединиться к ней могут также другие участники продовольственного рынка.

В настоящее время служба потребительского рынка и лицензирования продолжает ежедневный мониторинг ситуации на потребительском рынке. Так, 15 марта службой организовано и проведено информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка определённого товара и осуществлением торговой деятельности на территории Иркутской области с привлечением прокуратуры Иркутской области, органов полиции, Россельхознадзора. По результатам наблюдения одной из оптовых организаций сотрудниками прокуратуры было вручено решение о проведении в отношении них проверки и запрошены документы, подтверждающие закупочные цены на реализуемые продукты питания первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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