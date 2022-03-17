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В Бурятии зафиксирован рост цен на стройматериалы от 2 до 30%

В Бурятии зафиксирован рост цен на стройматериалы от 2 до 30%
Экономика, 
В республике на фоне санкций планируют увеличить темпы строительства

В Бурятии на фоне санкций зафиксирован рост стоимости на материалы и оборудования по некоторым позициям. Мониторинг цен ведётся сейчас постоянно, сообщили в пресс-службе зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры.

- На сегодняшний день у нас налажено взаимодействие с нашими подрядными организациями и поставщиками оборудования. Создан телеграм-канал «Строительный комплекс», где оперативно размещается вся информация, которая даёт нам возможность анализировать текущую ситуацию по росту цен. По последним данным нами зафиксирован рост стоимости от 2 до 30 % на отдельные позиции. По некоторым продуктам даже наблюдается снижение цены. В любом случае мы понимаем, что рост цен может сказаться на строительный комплекс. Для этого рассматривается возможность замещения импорта на российские или иные доступные аналоги. Также если будет зафиксирован чрезмерный рост цен, мы имеем право направить материалы в УФАС, для принятия мер реагирования, - сообщил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников отметил, что темпы строительства в республике планируется не снижать, а увеличивать.

- Мы понимаем, что строительный сезон будет не простой. Однако трудная ситуация была и в период пандемии. Несмотря на все сложности, мы смогли ввести в эксплуатацию большое количество объектов. Поэтому и сейчас перед нами будет стоять ключевая задача – не допустить снижения темпов строительства, а наоборот, увеличить их. В этом году мы уже начали осуществлять строительство масштабных проектов. Это 10 школ в рамках концессионного соглашения, театр «Ульгэр», очистные сооружения и многое другое, - рассказал Луковников.

- Мы ежегодно сталкиваемся с проблемой, связанной с увеличением стоимости материалов. например увеличение стоимости битума и металла. Однако у нас уже есть определённые, разработанные правительством РФ и правительством Бурятии меры, позволяющие увеличивать стоимость контрактов до 30 %. По реализации самого национального проекта контрактация завершается. На сегодняшний день 93 % объектов программы законтрактовано, поэтому риски по не освоению нацпроекта самые минимальные, - добавил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

В этом году строительство будет идти на 76 объектах. Из них 37 объектов капитального строительства предстоит ввести в эксплуатацию в этом году. Это пять школ, два детских сада, школа искусств, две поликлиники и Центр ядерной медицины, 14 спорткомплексов и региональный центр по хоккею, шесть объектов коммунальной инфраструктуры и пять домов для переселенцев из аварийного жилья.

В этом году в республике начал свою работу домостроительный комбинат, функционируют комплексы по производству бетона. Также в этом году начнется строительство жилья вдоль Спиртзаводской трассы. Всего за несколько лет планируется ввести миллион квадратных метров.

строительство санкции

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