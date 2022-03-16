Бурятия не попала в список прокурорских проверок цен на сахар

Проверки пройдут в 26 регионах страны
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил региональным прокуратурам проверить законность повышения стоимости сахара.
- Получена информация об увеличении стоимости сахара в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов. В этой связи прокурорам 26 регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данного товара, поручено проверить законность действий таких юридических лиц, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Если нарушения выявят, прокуроры примут полный комплекс мер, чтобы пресечь создание искусственного дефицита и необоснованное завышение цен.
Как выяснил «Байкал-Daily», в этом списке из 26 регионов, где проверят рост цен на сахар, Бурятии нет.
В свою очередь, сахарный ажиотаж наблюдается и в Бурятии. В ряде магазинов сахарный песок исчез с прилавков. Новые партии, которые выставляют работники торговых точек, раскупают очень быстро.
При этом специалисты объясняют, что запасов сахара в стране достаточно. Несмотря на это, ажиотажный спрос со стороны покупателей сохраняется.
Минсельхоз России выпускал специальное объяснение, почему сахар не нужно массово скупать.
- Россия полностью обеспечивает себя ключевыми продуктами, в том числе и сахаром, поставки идут без перебоев. Запасы в стране достаточны, чтобы хватило каждому жителю. С учётом повышенного спроса сахарные заводы и вовсе увеличили объемы отгрузок и перешли на круглосуточный режим работы, - говорится в сообщении минсельхоза.
В министерстве сравнили необоснованную панику по поводу сахара с картиной, наблюдавшейся в начале пандемии коронавируса (тогда, например, особый спрос был почему-то на туалетную бумагу). «А ещё волнением людей любят пользоваться некоторые недобросовестные компании. В некоторых регионах были случаи, когда люди приобретали сахара больше, чем нужно для обычного домашнего хозяйства. Затем перепродавали с выгодой для себя. Поэтому сейчас некоторые федеральные и региональные торговые сети получили право продавать в одни руки ограниченное количество товара», - отмечают в минсельхозе.
Жители Бурятии в соцсетях обращаются друг к другу с просьбой не делать избыточных запасов продуктов, в том числе сахара.
Бурятия не попала в список прокурорских проверок цен на сахар
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