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Жителей Бурятии призвали не скупать продукты

Жителей Бурятии призвали не скупать продукты
Экономика,  Фото:pixabay.com
Минсельхоз РФ объяснил, нужно ли закупать впрок сахар

Жителей Бурятии призвали не делать избыточных запасов продуктов. Покупатели опасаются, что это может привести к спекулятивному росту цен.

«Люди, скупающие муку, сахар, масло ящиками, вы будете виновниками дефицита!» - такой пост появился на днях в местном паблике «Аноним 03».

В комментариях пользователи рассказывают о повышенном спросе на отдельные продукты питания. Так, в ряде магазинах с полок сметают сахар, гречку, макароны.

«Как ненормальные все. Впрок всё равно не наберешь! Будьте спокойнее, всё будет хорошо», - поддержала призыв ещё одна жительница Бурятии. «Дефицит – не знаю, но любой ажиотажный спрос стимулирует повышение цен», - поделился мнением ещё один местный житель.

В свою очередь, в комментариях отметились и те, кто создал себе запасы продуктов на фоне слабеющего курса рубля. «Пусть люди хоть немного будут готовы к экстремальной ситуации, чего ж их судить. Купите и вы, это ж не угадать. И не судите», - написал местный житель.

В свою очередь, 13 марта минсельхоз России объяснил, почему не нужно массово покупать сахар.

- Россия полностью обеспечивает себя ключевыми продуктами, в том числе и сахаром, поставки идут без перебоев. Запасы в стране достаточны, чтобы хватило каждому жителю. С учётом повышенного спроса сахарные заводы и вовсе увеличили объемы отгрузок и перешли на круглосуточный режим работы, - сообщили на сайте «Объясняем РФ».

К тому же, у любого продукта есть свои сроки и условия хранения, которые не всегда получится соблюсти в домашних условиях, подчеркнул в минсельхозе.

В министерстве дали также ответ, почему же тогда в магазинах пустеют полки.

«Одна из причин — необоснованная паника, охватившая многих. Такую же картину мы наблюдали в начале пандемии коронавируса. А ещё волнением людей любят пользоваться некоторые недобросовестные компании. В некоторых регионах были случаи, когда люди приобретали сахара больше, чем нужно для обычного домашнего хозяйства. Затем перепродавали с выгодой для себя. Поэтому сейчас некоторые федеральные и региональные торговые сети получили право продавать в одни руки ограниченное количество товара», - говорится в сообщении минсельхоза.

На необоснованное повышение цен жители Бурятии могут пожаловаться в УФАС.

Как сообщал «Байкал-Daily», в торговых сетях Бурятии ведётся ежедневный мониторинг цен. Главная задача – сдерживание цен на социально значимые товары.

Антимонопольная служба уже зарегистрировала необоснованную наценку в 40% на некоторые товары. «Причём это товары не из каких-то отдалённых регионов, а поставщики находятся здесь в Бурятии. Мы сделаем соответствующие запросы, будем принимать меры реагирования», - заявил руководитель Бурятского УФАС Виктор Грибко.

Глава Бурятии Алексей Цыденов, в свою очередь, сообщил о договорённости с производителями хлеба. «У них растёт себестоимость составляющих, мы всё это им компенсируем. Они, соответственно, розничным закупщикам повышать её не будут. Поэтому у меня просьба к представителям магазинов – цену на хлеб не повышать. Какая цена была на 1 марта, такая и должна остаться. В случаях повышения, цена будет считаться спекулятивной. Прошу минпромторг и УФАС взять этот вопрос на особый контроль. По остальным товарам давайте смотреть», - подчеркнул Алексей Цыденов.


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