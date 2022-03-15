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В Бурятии сохраняется льготная ипотека

В Бурятии сохраняется льготная ипотека
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
За год в Бурятии было зарегистрировано 270 льготных ипотек

В Бурятии сохраняются программы льготных ипотек, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по республике.

За 2021 год в Бурятии было зарегистрировано 270 льготных ипотек.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании 10 марта сообщил о том, что ни одну льготную программу ипотеки, несмотря на рост ставки, не сократили. И программа молодых семей, и дальневосточная, и льготная ипотека – все сохранены.

- В интересах лиц, обращающихся за государственными услугами, предоставляемыми Росреестром, сокращены сроки государственной регистрации ипотеки по документам, предоставленным в электронном виде до одного рабочего дня. Срок государственной регистрации прав на объекты недвижимости, приобретённые в рамках программы «Льготная ипотека», сокращён до двух рабочих дней, - сообщила руководитель управления Росреестра по Бурятии Ирина Шаргаева.

Программа льготной ипотеки была запущена в России в апреле 2020 года для поддержки населения и строительной отрасли на фоне пандемии коронавируса. Изначально мера позволяла взять ипотеку на покупку жилья в новостройке по ставке до 6,5% годовых.

Предполагалось, что программа завершится к ноябрю 2020 года. Однако в итоге мера была пролонгирована до 1 июля 2022 года, но с изменением её условий: ставку повысили до 7% годовых, а сумму кредита снизили до 3 млн. рублей для всех регионов.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии также заявили, что в этом году льготную сельскую ипотеку под 3% ожидает продление
ипотека

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