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В Бурятии приступили к мониторингу цен на стройматериалы

В Бурятии приступили к мониторингу цен на стройматериалы
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Все данные по удорожанию стройматериалов и оборудования будут направлены в минстрой России

Минстрой Бурятии приступил к мониторингу цен на строительные материалы и оборудование.

Меры по поддержке строительной отрасли сейчас рассматривают на федеральном уровне. Правительство России внесло в Госдуму первый комплекс законодательных инициатив, которые будут способствовать процессу бесперебойного функционирования строительной отрасли. Среди них замена импорта строительных материалов и оборудования на аналог российского производства. В свою очередь, региональному министерству необходимо провести мониторинг стоимости строительных ресурсов, в том числе зарубежных материалов и оборудования.

- Все данные по удорожанию стройматериалов и оборудования будут направлены в минстрой России. В свою очередь, на основании этих данных федеральный минстрой проведёт мониторинг импортного оборудования и стройматериалов, для возможной замены на российские и иные доступные аналоги. Эти меры предпринимаются для обеспечения стабильности в строительной отрасли, - рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Также на сайте минстроя Бурятии появился раздел, где представители строительных организаций и поставщики оборудования могут направить информацию о росте цен, фактах отказа предоставления строительных ресурсов, или внести свои предложения для решения этих вопросов. Для этого надо кликнуть по специальному баннеру. Кроме этого, информацию можно направлять через телеграм-канал «Строительный комплекс».

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне глава Бурятии Алексей Цыденов заверил, что строительной сфере на фоне санкций будет оказана поддержка
строительство санкции

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