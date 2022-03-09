Экономике в Иркутской области повысят устойчивость

В регионе сформирован пакет предложений по повышению устойчивости экономики



Пакет предложений по повышению устойчивости экономики Иркутской области в условиях санкций сформирован в регионе совместно с местными крупнейшими предприятиями. Инициативы, связанные с поддержкой реального сектора экономики, финансового рынка, малого и среднего бизнеса, направлены в правительство РФ.



- На наш взгляд, будет правильным предоставлять отсрочку по уплате НДС сельхозтоваропроизводителям и предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, снизить для этих компаний размер страховых взносов. Кроме того, мы предлагаем рассмотреть введение временного моратория на обязательные требования по маркировке товаров. Необходимо, чтобы местные производители продолжили производство продуктов питания при соблюдении действующих норм и правил без дополнительных расходов на новые технологии. Считаем правильным запустить и программы по компенсации простоя грузов на складах из-за нарушения логистических цепочек, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



В число первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития региона в условиях санкционного давления также вошли налоговые преференции по упрощённой системе налогообложения для пострадавших отраслей экономики, мониторинг цен на продовольственные товары первой необходимости и товарных запасов, взаимодействие с реализующими продовольственные товары предприятиями по оперативному решению вопросов стабилизации ситуации с ценами и по установлению минимальной торговой наценки на товары первой необходимости, взаимодействие с управлением Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области, прокуратурой региона по вопросам установления фактов необоснованного роста цен на товары первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

