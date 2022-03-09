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В Бурятии прикрыли наркопритон любителей конопли

В Бурятии прикрыли наркопритон любителей конопли
Экономика, 
На хозяина квартиры возбудили уголовное дело

МВД по Бурятии сообщило о закрытии наркопритон в Кяхтинском районе. Собирались там любители конопли.

- Пресечена деятельность притона для употребления наркотиков каннабисной группы. Известно, что с 5 февраля ранее судимый за наркопреступление 40-летний житель года Кяхта, проживающий один, неоднократно предоставлял жилище приятелям для употребления наркотиков, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полицейские установили троих наркопотребителей, посещавших эту квартиру. Примечательно, что хозяин жилища вместе с ними запрещённые вещества не употреблял, однако у всех мужчин установлено употребление наркотических средств. Хозяин квартиры признался, что употреблял в одиночку.

На составлены административные протоколы по ст. 6.9 КоАП.

В отношении организатора наркопритон, возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи – лишение свободы до четырёх лет.

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале в Улан-Удэ накрыли наркопритон, где употребляли «синтетику»
наркотики наркопритон

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