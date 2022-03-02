Строительные работы на объекте прекратились более полугода назад
Частный застройщик первого в Улан-Удэ аквапарка направил в Госстройжилнадзор извещение о консервации объекта строительства.
Проверка показала, что все предусмотренные законодательством процедуры соблюдены. Инженерные коммуникации отключены, доступ внутрь объекта и на территорию строительной площадки закрыт.
- Аквапарк – это долгожданный объект для жителей Бурятии. Очень печально, что застройщик не может достроить самостоятельно объект. Однако учитывая желание жителей Улан-Удэ, в ближайшее время мы обсудим все возможные варианты для продолжения строительства, - цитирует слова зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова его пресс-служба.
Аквапарк планировался на проспекте Автомобилистов. В 2018 году была начата реконструкция существующего здания под новый объект. Строительство дважды приостанавливалась, но в этот раз реконструкция здания прекратилась более шести месяцев назад.
Отметим, решение о консервации оставляет шансы на возобновление строительства в будущем. По информации «Байкал-Daily», власти Бурятии рассмотрят возможность завершения строительства уже за счёт федеральных средств.
Как сообщал «Байкал-Daily», проект аквапарка на проспекте Автомобилистов инвестор презентовал главе Бурятии Алексею Цыденову в 2018 году. Тогда сообщалось, что аквапарк будет называться «Остров сокровищ». В 2020 году появилась информация, что инвестор подал заявку на статус резидента ТОР (территории опережающего развития) «Бурятия».
Количество посещений аквапарка оценивали ориентировочно не менее 100 тысяч человек ежегодно. Объём инвестиций по проекту оценивался в 374,6 млн рублей.
Это уже второй проект аквапарка, который пока так и не удалось воплотить в жизнь. Ранее тихо «скончался» проект аквапарка на набережной Уды, который презентовали более пяти лет назад.
В Улан-Удэ законсервировали строительство долгожданного аквапарка
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Горожане удивились высокой цене за ягоду
Туристам перебронируют туры в закрытые для россиян страны на другие направления
Это международный рейс по маршруту «Ховд – Алматы»
Пиломатериалы отправились в Китай, Монголию и Беларусь
Об этом заявил президент Байден
Со 2 марта отменены авиарейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь
Указ вступил в силу 2 марта
В минпромторге Бурятии прокомментировали сегодняшнюю ситуацию с ценами и наличием продуктов
В Бурятии опровергли информацию об остановке операций по банковским картам
Чаще остальных к четырёхдневной 40-часовой рабочей неделе готовы молодые люди
Улан-Удэнский авиационный завод остаётся одним из самых ценных работодателей Бурятии. На предприятии рассказали о том, какие условия труда предлагает флагман экономики республики
Ожидается повышение стоимости кредитов для населения
В министерстве считают, что внутренний рынок страны надежно защищён
С 26 февраля отменили QR-коды для посещения общественных мест и объектов торговли
Самолёты российских авиакомпаний больше не смогут приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС