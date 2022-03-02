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В Улан-Удэ законсервировали строительство долгожданного аквапарка

В Улан-Удэ законсервировали строительство долгожданного аквапарка
Экономика, 
Строительные работы на объекте прекратились более полугода назад

Частный застройщик первого в Улан-Удэ аквапарка направил в Госстройжилнадзор извещение о консервации объекта строительства.

Проверка показала, что все предусмотренные законодательством процедуры соблюдены. Инженерные коммуникации отключены, доступ внутрь объекта и на территорию строительной площадки закрыт.

- Аквапарк – это долгожданный объект для жителей Бурятии. Очень печально, что застройщик не может достроить самостоятельно объект. Однако учитывая желание жителей Улан-Удэ, в ближайшее время мы обсудим все возможные варианты для продолжения строительства, - цитирует слова зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова его пресс-служба.

Аквапарк планировался на проспекте Автомобилистов. В 2018 году была начата реконструкция существующего здания под новый объект. Строительство дважды приостанавливалась, но в этот раз реконструкция здания прекратилась более шести месяцев назад.

Отметим, решение о консервации оставляет шансы на возобновление строительства в будущем. По информации «Байкал-Daily», власти Бурятии рассмотрят возможность завершения строительства уже за счёт федеральных средств.

Как сообщал «Байкал-Daily», проект аквапарка на проспекте Автомобилистов инвестор презентовал главе Бурятии Алексею Цыденову в 2018 году. Тогда сообщалось, что аквапарк будет называться «Остров сокровищ». В 2020 году появилась информация, что инвестор подал заявку на статус резидента ТОР (территории опережающего развития) «Бурятия».

Количество посещений аквапарка оценивали ориентировочно не менее 100 тысяч человек ежегодно. Объём инвестиций по проекту оценивался в 374,6 млн рублей.

Это уже второй проект аквапарка, который пока так и не удалось воплотить в жизнь. Ранее тихо «скончался» проект аквапарка на набережной Уды, который презентовали более пяти лет назад.

аквапарк инвестиционные проекты

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