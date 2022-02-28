С 26 февраля отменили QR-коды для посещения общественных мест и объектов торговли
В Забайкальском крае по предложению Роспотребнадзора региона с 26 февраля отменены QR-коды для посещения общественных мест и объектов торговли. Губернатор Александр Осипов подписал соответствующее постановление, сообщается на официальном портале Забайкальского края.
Так, посетителям и сотрудникам теперь можно не предъявлять QR-коды и документы, подтверждающие вакцинацию от коронавирусной инфекции при посещении физкультурно-оздоровительных комплексов, музеев, зоопарков, гостиниц, аттракционов, кинотеатров, театров, концертных организаций, цирков, культурно-досуговых организаций. А также саун, бань, СПА-салонов, салонов красоты, парикмахерских, пансионатов, домов отдыха, туристических баз, баз отдыха, предприятий общественного питания, детских развлекательных центров и так далее.
Остальные ограничения - масочный режим, соблюдение социальной дистанции, проведение банкетов только при условии предварительного уведомления Роспотребнадзора или Минэконома Забайкалья действуют до 1 марта включительно.
Сообщается, что решение об отмене QR-кодов связано с тем, что уровень коллективного иммунитета в Забайкальском крае достиг 71%, а также с относительно легким течением болезни (в большинстве случаев она протекает с симптомами ОРВИ). В случае более сложного сценария развития эпидемиологической ситуации не исключен возврат к ограничениям.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии также отменена проверка QR-кодов до 1 апреля при посещении ТЦ, ТК, ТРК, объектов торговли непродовольственными товарами и предприятий общепита.
В Забайкальском крае отменили QR-коды
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