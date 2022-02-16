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Бурятстат заявил об увеличении поголовья домашнего скота

Бурятстат заявил об увеличении поголовья домашнего скота
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Специалисты назвали число коров, овец и свиней в республике

На конец декабря 2021 года, поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий в Бурятии составило 336,3 тысяч голов скота, сообщает Бурятстат.

Это на 1,7 % больше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

Из них коров – 143,5 (на 2,3 % больше), поголовье свиней – 128,8 (на 0,6 % меньше), овец и коз – 297,4 (на 6,2 % больше), птицы – 463,2 тысяч голов (на 0,6 % меньше).

По расчётам Бурятстата, в прошлом году было произведено 69,4 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 9,9 % больше уровня 2020 года, молока – 100 тысяч тонн (снижение на 9,2 %), яиц – 94,4 млн штук (на 0,2 % меньше).

К началу января 2022 года в сельскохозяйственных организациях обеспеченность скота кормами в расчёте на одну условную голову стала на 26,2 % ниже, чем в 2020 году и составила 7,4 тысяч тонн кормовых единиц.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале года из-за вспышки нодулярного дерматита – заразной болезни скота – в Бурятии пришлось умерщвить 2,3 тысячи животных (коров, малого рогатого скота, свиней).

сельское хозяйство

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