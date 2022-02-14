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В Улан-Удэ приступили к заливке третьей опоры моста через Уду

В Улан-Удэ приступили к заливке третьей опоры моста через Уду
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Работы проводятся с учётом технологических и температурных норм

В Улан-Удэ строители приступили к заливке третьей опоры строящегося моста через Уду. Работы планируют завершить к концу марта, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Бурятии.

Здесь отметили, что заливка бетона в ростверк опоры – непрерывный процесс. Он производится с соблюдением всех технологических и температурных норм.

Третий мост через Уду в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная строят с апреля 2020 года. На строительство из федерального бюджета направят около 7,5 млрд рублей. Согласно контракту, объект должен быть сдан в конце 2024 года.

Ранее народным голосование было выбрано название моста. Жителям региона предложили выбрать из 10 названий: «Президентский», «Народный», «Эра», «Три Генерала», «Надежды», «Верхнеудинский», «Юбилейный», «Талаан» (Удача), «Лебедь» и «Академический».

Название «Три Генерала» было выбрано по просьбе Бурятского отделения «Боевого Братства». Они предлагали увековечить имена трёх боевых генералов, уроженцев Бурятии - Бориса Соколова, Михаила Панькова и Вадима Хахалова.

Назвать мост «Лебедь» предложили по аналогии с одной из примыкающих к будущему мосту улиц – улицей Лебедева. «Также обыгрывается образ птицы лебедя - изгибы самого моста, плавные изгибы примыкающих развязок, красивая грациозная водоплавающая птица», - описал своё предложение автор.

Необычный вариант названия «Эра» связано с 85-летней бабушкой Эрой Яковлевной, ветераном труда. Она каждый день из окна своей квартиры наблюдает, как строится мост. Бабушка пообещала, что не умрёт, пока не пройдёт по новому мосту.

В итоге лидером народного голосования стало название «Талаан» (Удача), за него проголосовали 37 % пользователей, или 661 человек. Так мост и будет назвал, пообещали власти Бурятии. Кстати, на втором месте оказалось название «Верхнеудинский» - 31 %.

Мост напрямую свяжет Октябрьский и Железнодорожный районы, тем самым он должен решить проблему пробок на магистральных улицах города.

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