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В Бурятии отремонтируют 143 километра дорог

В Бурятии отремонтируют 143 километра дорог
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике началась подготовка к новому сезону ремонта дорог

Подготовка к дорожно-строительному сезону 2022 года началась еще в прошлом году, когда стартовали электронные аукционы на определение подрядных организаций. В настоящее время все торги проведены, контракты подписаны, сообщает пресс-служба минтранспорта Бурятии.

Подрядные организации готовят асфальтобетонные заводы к эксплуатации. Стартовал завоз инертных материалов, из которых дробильно-сортировочные комплексы произведут песок, гравий, щебеночно-песчаную смесь, используемые при строительстве дорог. Проводится техосмотр асфальтоукладчиков, самосвалов, экскаваторов и другой дорожной техники.

- На сегодняшний день оборудование лаборатории находится в рабочем состоянии и соответствует современным стандартам и всем необходимым ГОСТам. Здесь проверяют такие материалы, как щебень, гравий, песок. Также контролируется качество приготовленной асфальтобетонной смеси, используемой при ремонтах. После укладки всех слоев асфальта специалисты делают керн (вырубку), которая также проходит лабораторные испытания, - отметил глава минтранса Бурятии Александр Гоге.

В этом году в Бурятии планируют привести в нормативное состояние 143 км автомобильных дорог. В том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 95 км региональных и муниципальных дорог.
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