 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 января

16 января

Популярное

В Забайкалье назвали районы, где будут активно развивать туризм

В Забайкалье назвали районы, где будут активно развивать туризм
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
В их числе Агинский район

Правительство Забайкальского края и корпорация «Туризм РФ» подписали соглашение о сотрудничестве. Уже известно, в каких районах региона в 2022 году в первую очередь будут развивать туристическую сферу. Об этом рассказали в министерстве экономического развития Забайкальского края.

- Мы уже определили приоритетные районы для такой работы. Их три – Читинский (Ивано-Арахлейские озера), Агинский район и санаторно-курортный комплекс «Дарасун». Сейчас идут расчёты, нужно точно знать объем требуемых средств для каждого из них, - сообщила замминистра экономического развития Забайкалья Юлия Иванова.

В министерстве экономического развития отметили, что в 2022 году в регионе продолжится обучение представителей турострасли по программе «Туракселератор». Проект действовал с 25 февраля по 29 марта 2021 года и включал в себя мастер-классы с участием федеральных спикеров, групповые занятия, презентации, лекции и практические занятия. На суд жюри было представлено более 200 проектов предпринимателей региона - владельцев гостиниц, турбаз, турмаршрутов, хостелов.
туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В еравнинские озёра в Бурятии выпустят мальков
В еравнинские озёра в Бурятии выпустят мальков
Экономика, 17.01.2022
В Еравнинском районе выпустят мальков леща и сазана
Алексей Цыденов: «На модернизацию энергосистемы Улан-Удэ нужно 30 млрд»
Алексей Цыденов: «На модернизацию энергосистемы Улан-Удэ нужно 30 млрд»
Экономика, 17.01.2022
Средства необходимы для реконструкции сети трубопроводов и котлов на ТЭЦ-2
Аграриев Забайкалья профинансируют почти на 1,5 миллиарда рублей
Аграриев Забайкалья профинансируют почти на 1,5 миллиарда рублей
Экономика, 14.01.2022
Аграриев Забайкалья профинансируют почти на 1,5 миллиарда рублей
Смертность в Иркутской области достигла максимума
Смертность в Иркутской области достигла максимума
Экономика, 14.01.2022
За прошлый год в соседнем регионе умерло больше 40 тысяч людей
Зарплатные аппетиты соискателей в Иркутской области выросли на 10 процентов
Зарплатные аппетиты соискателей в Иркутской области выросли на 10 процентов
Экономика, 14.01.2022
Соискатели хотят больше, а бизнес, наоборот, понизил предлагаемую зарплату
Улан-Удэ получит новые автобусы
Улан-Удэ получит новые автобусы
Экономика, 14.01.2022
Глава Бурятии встретился по вопросу автобусов с гендиректором «Государственной транспортной лизинговой компании»
Бурятский экономист высказался о продовольственной инфляции в России
Бурятский экономист высказался о продовольственной инфляции в России
Экономика, 14.01.2022
Продовольственная инфляция в России выше, чем в развитых странах мира
В пяти школах и лицее Бурятии отремонтируют спортзалы
В пяти школах и лицее Бурятии отремонтируют спортзалы
Экономика, 13.01.2022
На ремонт спортзалов выделят более 16 млн рублей
Дальневосточникам за третьего ребёнка будут выдавать миллион рублей
Дальневосточникам за третьего ребёнка будут выдавать миллион рублей
Экономика, 13.01.2022
О будущей мере поддержки заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики
В Бурятии начнутся выплаты жителям, потерявшим скот
В Бурятии начнутся выплаты жителям, потерявшим скот
Экономика, 13.01.2022
Выделены первые 19,9 млн рублей на выплаты тем, кто потерял скот из-за узелкового дерматита
Улан-удэнцам вновь пообещали аквапарк
Улан-удэнцам вновь пообещали аквапарк
Экономика, 12.01.2022
Сообщается, что реконструкция здания под аквапарк уже ведётся
Монголия собирается утилизировать японские автомобили
Монголия собирается утилизировать японские автомобили
Экономика, 12.01.2022
Два завода по переработке отходов построят в Улан-Баторе
Жителей Улан-Удэ удивили необычные цены на бананы
Жителей Улан-Удэ удивили необычные цены на бананы
Экономика, 12.01.2022
Покупать много бананов в супермаркете попросту невыгодно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^