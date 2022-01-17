В Забайкалье назвали районы, где будут активно развивать туризм

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

В их числе Агинский район



Правительство Забайкальского края и корпорация «Туризм РФ» подписали соглашение о сотрудничестве. Уже известно, в каких районах региона в 2022 году в первую очередь будут развивать туристическую сферу. Об этом рассказали в министерстве экономического развития Забайкальского края.



- Мы уже определили приоритетные районы для такой работы. Их три – Читинский (Ивано-Арахлейские озера), Агинский район и санаторно-курортный комплекс «Дарасун». Сейчас идут расчёты, нужно точно знать объем требуемых средств для каждого из них, - сообщила замминистра экономического развития Забайкалья Юлия Иванова.



В министерстве экономического развития отметили, что в 2022 году в регионе продолжится обучение представителей турострасли по программе «Туракселератор». Проект действовал с 25 февраля по 29 марта 2021 года и включал в себя мастер-классы с участием федеральных спикеров, групповые занятия, презентации, лекции и практические занятия. На суд жюри было представлено более 200 проектов предпринимателей региона - владельцев гостиниц, турбаз, турмаршрутов, хостелов.

