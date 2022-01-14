Аграриев Забайкалья профинансируют почти на 1,5 миллиарда рублей

Увеличение субсидирования связано с новыми мерами господдержки



Забайкальский край в 2022 году получит из федерального бюджета на развитие агропромышленного комплекса свыше 1,4 миллиарда рублей.



- По итогам 2021 года нам удалось заключить с Минсельхозом России 12 соглашений по финансированию мероприятий, направленных на развитие сельского хозяйства Забайкалья, на общую сумму 1 миллиард 460 миллионов рублей. По результатам прошлого года на государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей края из федерального и регионального бюджетов направлены денежные средства в размере 1 миллиарда 196 миллионов рублей, - пояснил министр сельского хозяйства Забайкалья Денис Бочкарёв.



Как сообщает пресс-служба краевого аграрного министерства, увеличение субсидирования в следующем году связано, в том числе, с новыми мерами господдержки.



- Появятся такие направления, как возмещение затрат на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ муниципальными районами. Будут предоставляться гранты на поддержку научных и образовательных организаций на стимулирование развития подотраслей агропромышленного комплекса. Также значительно вырастет финансирование мероприятий на мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения и комплексное развитие сельских территорий, – уточнил Денис Бочкарёв.

