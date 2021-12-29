Аналитики зафиксировали падение зарплат в Бурятии

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru пришли к выводу, что в течение года работодатели Бурятии готовы платить в среднем 45 тысяч рублей. Интересно, что самую маленькую зарплату (43 тысячи рублей в разрезе года) жителям республики предлагали в октябре. А самую высокую (47,8 тысяч рублей) в январе 2021.







По итогам 2021 года в целом по стране наилучшую динамику показали доходы работников из Уральского федерального округа (+12% по сравнению с 2020-м). Сибирский ФО и Санкт-Петербург с Ленинградской областью занимают вторую и третью позиции по темпам прироста - +8% и +6% соответственно. Дальний Восток занимает седьмое место. Здесь предложения работодателей стали выше лишь на 2%. Зарплаты работников из Северо-Кавказского ФО не только традиционно расположились в конце рэнкинга, но и стали единственными показавшими небольшое снижение (-1%) по итогам года. В Московском регионе зарплаты остаются самыми высокими по стране и по итогам 2021 года вышли на прямую траекторию к планке в 100 тысяч рублей.







За 2021 года заработная плата в Бурятии снизилась на 3 тысячи рублей, следует из исследования сервиса hh.ru.Структура самых высокооплачиваемых отраслей за год в стране почти не изменилась: в лидерах по-прежнему ИТ (120 157 руб.) и строительство (115 216 руб.). Они же показали и самые высокие темпы прироста – от 10% до 14%. «Выше рынка» - на 8% - также выросли зарплаты в финансовом секторе, в производстве товаров народного потребления (не пищевых), а также в автомобильном бизнесе. Отрасль HoReCa все еще испытывает на себе давление пандемии – зарплаты в ней за год почти не изменились и остаются на уровне 52 тысяч рублей.- Положительная динамика доходов работников в России находится в тренде 2020 года, но при этом сохраняется отставание роста зарплат на рынке труда от темпов инфляции. Только в 2019 году в российских компаниях темпы роста зарплат соответствовали показателям инфляции (5%), но начиная с 2020 года они находятся ниже прогнозных и фактических инфляционных показателей. В 2021 года ситуация сохраняется – рост совокупного дохода российских работников составил от 5,1% до 6,9% в зависимости от должностного уровня работника (среднее значение – 6%), что на 1,4-1,9 процентных пункта ниже прогноза ЦБ РФ и минэкономразвития по инфляции по итогам 2021 года. Дефицит кадров пока не спровоцировал массовую «зарплатную гонку» среди работодателей, поскольку прирост зарплат текущим сотрудникам и зарплатных предложений в вакансиях едва покрывает темпы инфляции. При этом эта гонка заметна в сфере ИТ, логистики, производства, где темпы роста зарплаты выше показателей инфляции», – отмечает Наталья Данина, директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru и руководитель проекта Банк данных заработных плат.