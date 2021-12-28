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Шестая часть взрослого населения Бурятии — розничные инвесторы

Шестая часть взрослого населения Бурятии — розничные инвесторы
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Объём активов жителей Бурятии на счетах для инвестиций превышает 14 млрд

На 30 сентября 2021 года, почти 127 тысяч жителей Бурятии вышли на фондовую биржу как розничные инвесторы. Это 18% от общей численности населения старше 15-летнего возраста, сообщили в пресс-службе Национального банка по Бурятии.

Из них 124 тысяч человек открыли брокерские счета — в 2,7 раза больше, чем год назад.

Ещё 2,6 тысяч жителей республики имеют счета для доверительного управления ценными бумагами. Отличие таких счетов от брокерских в том, что инвестор не сам выбирает финансовые инструменты для вложения средств, а поручает формирование портфеля профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Это хороший вариант, например, для начинающих инвесторов. А также людей, которые не могут посвящать много времени изучению происходящих изменений на фондовом рынке, глубоко разбираться в этой теме.

Общий объём активов жителей Бурятии на счетах для инвестиций составляет свыше 14 млрд рублей: около 13 млрд рублей — на брокерских счетах, ещё 1,2 млрд рублей — в доверительном управлении. Причём через профессионалов люди готовы инвестировать более крупные суммы, чем при самостоятельных сделках. Если у доверительных управляющих средний объем портфеля розничных инвесторов составляет почти полмиллиона рублей, то на брокерском обслуживании — в 4,5 раза меньше.

- При инвестировании на бирже важно помнить, что ни один инструмент не гарантирует доходность. Поэтому новичкам рекомендую начинать с небольших сумм и простых финансовых продуктов. А чтобы уберечь людей от недобросовестных участников рынка, с 1 октября этого года у нас в стране введена процедура обязательного тестирования неквалифицированных инвесторов перед покупкой ряда сложных финансовых инструментов. Тестирование бесплатное, возложено на брокеров. Благодаря такой проверке сам покупатель сможет оценить, насколько хорошо он понял все особенности и риски выбранного продукта. А если до 1 октября у него уже были подобные сделки, оценка знаний не обязательна, — пояснил заместитель управляющего Нацбанком Бурятии Виталий Пономарёв.

Он также добавил, что тестирование неквалифицированных инвесторов проводится по каждому конкретному классу инвестиционных продуктов. Результат действует бессрочно. Если человек не смог пройти проверку, но настаивает на покупке, то право «последнего слова» за ним остаётся — брокер исполнит такое поручение. При этом сумма сделки не может превышать 100 тысяч рублей, либо быть больше стоимости одного лота или одной ценной бумаги, если она превышает 100 тысяч.



национальный банк

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