Большинство жителей Бурятии покупают авто не дороже 500 тысяч

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Стало известно, сколько жители Бурятии потратили на покупку автомобилей в 2021 году



Эксперты автомобильного сайта Дром выяснили, сколько россияне потратили на покупку авто в 2021 году. Большинство автолюбителей Бурятии — 63% — приобрели машины, стоимость которых не превышала 500 тысяч рублей. Каждый третий (29%) уложился в бюджет от 500 тысяч до 1 млн рублей, а 6% водителей региона купили автомобили в ценовом сегменте от 1 до 2 млн рублей. Только 2% смогли позволить себе машину стоимостью свыше 2 млн рублей.



В среднем по стране 64% россиян потратили менее 500 тыс. рублей на покупку авто в 2021 году. Машины стоимостью от 500 тысяч до 1 млн рублей приобрели 24%, от 1 до 2 млн рублей — 9%. И 3% израсходовали более 2 млн рублей.



За последние три года средний чек россиян на покупку авто значительно вырос. В 2019 почти три четверти автолюбителей (73%) укладывались в бюджет до 500 тысяч рублей. В 2020 году таких покупателей было 70%, а в 2021 — всего 64%.



- Это не означает, что россияне стали жить лучше и могут себе позволить более дорогие авто. За 2021 год автомобили значительно подорожали. С начала года подержанные машины прибавили в цене 31%, а средняя стоимость б/у автомобиля в декабре 2021 достигла 700 тысяч рублей. При этом новые машины подорожали в среднем на 20-30%, — отметил аналитик автомобильного сайт Дром Алексей Гришин.



В 2021 году предпочтения россиян по маркам авто не изменились относительно прошлого года. Рейтинг самых популярных б/у машин возглавил бессменный лидер — Лада Приора, на втором месте — Toyota Camry, а замыкает тройку Лада 2114 Самара. Также в топ-10 продаваемых подержанных авто вошли Лада 2107, Ford Focus, Лада 2110, Hyundai Solaris, Лада Гранта, Лада 4x4 2121 Нива, Лада Калина.



Больше всего на машины ожидаемо тратили жители Москвы и Санкт-Петербурга. Более 10% москвичей и 7% петербуржцев купили авто стоимостью свыше 2 млн рублей. Самые скромные траты на покупку железных коней — в Республике Алтай, Курганской и Омской областях. В этих регионах около 75% автолюбителей уложились в бюджет до 500 тысяч рублей.







