Бурятия получит свыше 4 млрд на сохранение Байкала

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Распоряжение подписал Михаил Мишустин



Бурятия получит свыше 4,1 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал». Распоряжение о распределении этих средств на ближайшие три года подписал председатель правительства Михаил Мишустин.



Финансирование направят на реконструкцию одного из крупнейших объектов коммунальной инфраструктуры в республике – правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ. Они очищают бытовые и производственные сточные воды, поступающие из жилых домов и с предприятий города.



После реконструкции мощность сооружений увеличится до 130 тыс. куб. м сточных вод в сутки, а качество очистки повысится. Это позволит сократить объём загрязнений, попадающих в озеро Байкал, и улучшить экологическую ситуацию в регионе.



«Сохранение озера Байкал» – один из федеральных проектов, входящих в национальный проект «Экология». Его цель – улучшить экологическое состояние Байкала за счёт сокращения объёма загрязнённых стоков в озеро и другие водоёмы Байкальской природной территории, а также за счёт очистки загрязнённых объектов.

