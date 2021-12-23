Распоряжение подписал Михаил Мишустин
Бурятия получит свыше 4,1 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал». Распоряжение о распределении этих средств на ближайшие три года подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Финансирование направят на реконструкцию одного из крупнейших объектов коммунальной инфраструктуры в республике – правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ. Они очищают бытовые и производственные сточные воды, поступающие из жилых домов и с предприятий города.
После реконструкции мощность сооружений увеличится до 130 тыс. куб. м сточных вод в сутки, а качество очистки повысится. Это позволит сократить объём загрязнений, попадающих в озеро Байкал, и улучшить экологическую ситуацию в регионе.
«Сохранение озера Байкал» – один из федеральных проектов, входящих в национальный проект «Экология». Его цель – улучшить экологическое состояние Байкала за счёт сокращения объёма загрязнённых стоков в озеро и другие водоёмы Байкальской природной территории, а также за счёт очистки загрязнённых объектов.
Бурятия получит свыше 4 млрд на сохранение Байкала
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