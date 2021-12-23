 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 декабря

22 декабря

Популярное

Бурятия получит свыше 4 млрд на сохранение Байкала

Бурятия получит свыше 4 млрд на сохранение Байкала
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Распоряжение подписал Михаил Мишустин

Бурятия получит свыше 4,1 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал». Распоряжение о распределении этих средств на ближайшие три года подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Финансирование направят на реконструкцию одного из крупнейших объектов коммунальной инфраструктуры в республике – правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ. Они очищают бытовые и производственные сточные воды, поступающие из жилых домов и с предприятий города.

После реконструкции мощность сооружений увеличится до 130 тыс. куб. м сточных вод в сутки, а качество очистки повысится. Это позволит сократить объём загрязнений, попадающих в озеро Байкал, и улучшить экологическую ситуацию в регионе.

«Сохранение озера Байкал» – один из федеральных проектов, входящих в национальный проект «Экология». Его цель – улучшить экологическое состояние Байкала за счёт сокращения объёма загрязнённых стоков в озеро и другие водоёмы Байкальской природной территории, а также за счёт очистки загрязнённых объектов.
Байкал экология бюджет

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия получит свыше 4 млрд на сохранение Байкала
Бурятия получит свыше 4 млрд на сохранение Байкала
Экономика, 23.12.2021
Распоряжение подписал Михаил Мишустин
Бурятия получит более 90 млн на технику для борьбы с пожарами
Бурятия получит более 90 млн на технику для борьбы с пожарами
Экономика, 23.12.2021
Технику закупят для борьбы с пожарами в лесах
В Бурятии с начала года построили более двух тысяч домов
В Бурятии с начала года построили более двух тысяч домов
Экономика, 22.12.2021
Больше всего строят в Улан-Удэ и Иволгинском районе
Бурятия получит 1,5 млрд рублей на строительство школ
Бурятия получит 1,5 млрд рублей на строительство школ
Экономика, 22.12.2021
Субсидии федеральный бюджет выделил 23 регионам
В Бурятии значительно выросло число вакансий на удалёнке
В Бурятии значительно выросло число вакансий на удалёнке
Экономика, 22.12.2021
Почти половина сотрудников, работающих в удалённом формате, при работе из дома периодически отвлекаются
В Бурятии выросла смертность
В Бурятии выросла смертность
Экономика, 20.12.2021
Показатели ниже, чем в среднем по России
В России могут запретить сделки с криптовалютами
В России могут запретить сделки с криптовалютами
Экономика, 20.12.2021
Глава Центробанка отметила, что это реализовать вполне возможно
Бурятия заняла 35 место в рейтинге по доступности бензина
Бурятия заняла 35 место в рейтинге по доступности бензина
Экономика, 20.12.2021
Авторы исследования подсчитали, сколько бензина могут купить жители Бурятии на зарплату
В России ограничены поставки фруктов из Турции и Ирана
В России ограничены поставки фруктов из Турции и Ирана
Экономика, 20.12.2021
Лимоны, мандарины и виноград попали под запрет
Каждый пятый россиянин потратит 13-ю зарплату на выплату долгов
Каждый пятый россиянин потратит 13-ю зарплату на выплату долгов
Экономика, 17.12.2021
На путешествия и на семью потратятся по 11% респондентов
В Иркутской области запустили Тайшетский алюминиевый завод
В Иркутской области запустили Тайшетский алюминиевый завод
Экономика, 17.12.2021
Инициатором строительства Тайшетского завода стал Олег Дерипаска
В Бурятии копку могил увидели в отчёте по инвестициям
В Бурятии копку могил увидели в отчёте по инвестициям
Экономика, 17.12.2021
Конкурс по копке могил упомянули во время обсуждения закона об инвестиционной деятельности
Авиалайнер МС-21-300 после первого полёта приземлился в Иркутске
Авиалайнер МС-21-300 после первого полёта приземлился в Иркутске
Экономика, 16.12.2021
Тренировочный полет прошёл в рамках контрольных испытаний

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^