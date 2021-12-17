В Бурятии Дом культуры отремонтировали за 3,7 млн

Прежний ДК сгорел ещё в 80-е годы
В селе Кумора Северо-Байкальского района Бурятии отремонтировали Дом культуры. На его ремонт было выделено 3,7 млн рублей. Здание привели в порядок снаружи и изнутри, а в зрительном зале установили новую сцену, сообщает пресс-служба микультуры Бурятии.
Прежний Дом культуры в селе Кумора сгорел ещё в 1980-е годы. После этого культурное учреждение расположилось в здании детского садика. Его назвали «Сэвден», что в переводе с эвенкийского означает «весёлый».
Дом культуры всегда был центром притяжения для сельчан: здесь проводились мероприятия и концерты, устраивались танцы и дискотеки. В этом же здании располагалась и Куморская библиотека. Потому ремонт Дома культуры стал для сельчан большим событием.
В новом здании появятся зоны для детского творчества и выставок, библиотечное пространство, а досуг сельчан обещает стать намного интереснее и разнообразнее.
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