В Бурятии Дом культуры отремонтировали за 3,7 млн

В селе Кумора Северо-Байкальского района Бурятии отремонтировали Дом культуры. На его ремонт было выделено 3,7 млн рублей. Здание привели в порядок снаружи и изнутри, а в зрительном зале установили новую сцену, сообщает пресс-служба микультуры Бурятии.





Прежний Дом культуры в селе Кумора сгорел ещё в 1980-е годы. После этого культурное учреждение расположилось в здании детского садика. Его назвали «Сэвден», что в переводе с эвенкийского означает «весёлый».Дом культуры всегда был центром притяжения для сельчан: здесь проводились мероприятия и концерты, устраивались танцы и дискотеки. В этом же здании располагалась и Куморская библиотека. Потому ремонт Дома культуры стал для сельчан большим событием.В новом здании появятся зоны для детского творчества и выставок, библиотечное пространство, а досуг сельчан обещает стать намного интереснее и разнообразнее.