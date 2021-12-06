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Новогодний фейерверк обойдётся Улан-Удэ в 450 тысяч

Новогодний фейерверк обойдётся Улан-Удэ в 450 тысяч
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко, 2020 год
Праздничный фейерверк запустят на открытии главной городской ёлки

Новогодний фейерверк на главной площади Улан-Удэ обойдётся бюджету в 450 тысяч рублей.

Торги в форме запроса котировок состоялись на прошлой неделе. Начальная цена была 500 тысяч рублей. Контракт получило ООО «Карнавал», предложившее сумму в 450 тысяч. Заказчиком выступило МАУ «Центр культуры и досуга Улан-Удэ».

В техзадании указано, что новогодний фейерверк будет музыкальным. Горожане увидят не менее 45 залпов веерных зарядов, не менее 274 залпов бурачных зарядов, не менее 90 кометных, а также прочих зарядов – не менее 762.

Продолжительность музыкального фейерверка должен быть не менее пяти минут. По техзаданию салют должен быть панорамным, непрерывным, трёхуровневым. Одновременный запуск фейерверка состоится из не менее двух позиций (не менее восьми точек).

Фейерверк запустят на открытии главной городской ёлки на площади Советов 29 декабря. Тогда же состоится театрализованное представление «Чудеса под Новый год» (0+).

В пресс-службе мэрии сообщили, что с 15 до 17 часов впервые пройдет интерактивная квест-игра по мотивам мультфильма режиссёра Эрдэни Жалцанова «Приключения Бадмы и Чагдара по новогоднему городку». Игра будет состоять из шести этапов – заданий: участники будут отвечать на вопросы об истории города, природе Бурятии и озере Байкал.

- Для участия в квесте необходим смартфон или планшет, поддерживающий программу по считыванию QR-кодов. Зарегистрироваться необходимо будет при входе в ледяной городок у информационного стенда. С этого момента виртуальные Бадма и Чагдар приглашают вас в квест-игру. Квест-игра пройдёт четыре раза: 29, 30 декабря и 7 января с 15-ти до 17.00, а также 2 февраля с 11-ти до 13 часов, - рассказал консультант комитета по культуре администрации Улан-Удэ Андрей Имедеев.

С 17 часов пройдёт развлекательно-игровая программа с бесконтактными музыкальными играми, посвящённая наступающему Году Тигра. Гостей будут ждать аниматоры в костюмах сказочных персонажей.

В 17.30 начнётся открытие главной городской ёлки. Творческие коллективы и солисты муниципальных учреждений культуры подготовили для зрителей музыкальный пролог «С Новым годом!». На празднично оформленной сцене будут установлены экраны, и вся театрализация будет сопровождаться на видео. Артисты театра современного танца «Угол зрения» готовит новогодний танец тигрят. Появление Деда Мороза и Снегурочки будет сопровождаться выступлением театра «Забава», а после приветствия Деда Мороза горожан и гостей столицы Бурятии с наступающим Новым годом поздравят официальные лица.

Красочным завершением праздника станет как раз музыкальный новогодней фейерверк. Ориентировочно он начнётся в 17.50 часов.

В прошлом году праздничный салют на площади Советов состоялся 30 декабря. Фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия ледового городка 2020 года можно посмотреть по ссылке.
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