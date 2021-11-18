Ситуацию прокомментировал глава Бурятии
Бурятия не будет брать вооружение опыт Алтайского края, где запретили продажу мяса домашнего убоя.
- Запрет на «домашнее» мясо алтайские чиновники ввели с октября 2021 года во исполнение технического регламента Таможенного союза и минсельхоза РФ по недопущению распространения африканской чумы и ящура. Но при этом не сделали ничего, для того чтобы в регионе (хотя бы в каждом районе) появились убойные пункты. Жителей региона, почти половина которого являются сельскими жителями, лишили основного источника доходов, - сообщает ИА REGNUM.
В Бурятии такое решение принимать не будут, сообщает группа «Кижинга-инфо» со ссылкой на минсельхозпрод республики.
Об этом прямо заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Мы таких решений не принимали и не планируем. Более того, мы дополнительно выделили деньги на бесплатную для всех и фермеров и частников вакцинацию от ящура, чтоб не было ограничений на поставки нашего мяса в другие регионы. У нас никаких ограничений нет, - заверил глава.
В начале декабря в Улан-Удэ состоится традиционная мясная ярмарка, на которую приглашают сельчан.
Власти Бурятии не будут запрещать продажу мяса домашнего убоя
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