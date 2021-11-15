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В Бурятии просят поднять зарплату директорам школ

В Бурятии просят поднять зарплату директорам школ
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Проблему зарплат директоров школ сравнили с «занозой, которая обязательно скажется»

При рассмотрении проекта бюджета Бурятии на 2022 год, депутат народного Хурала Игорь Марковец предложил увеличить финансирование зарплат директоров школ. Сейчас, чтобы руководителям образовательных учреждений получать достойную зарплату, необходимо вести уроки. При этом на их плечах лежит множество других хозяйственных и административных забот.

- Директора несут огромную ответственность, в том числе и уголовную. Недавно разговаривал с одним из директоров, он говорит: «Невозможно вести уроки. Я веду урок и думаю всё время думаю: «А как у меня там? А когда я сдам отчёт? А когда я там ещё что-то сделаю». И вот это всё время сидит у неё в голове. А если она не ведёт уроки, то зарплата у неё меньше, чем у учителей, - рассказал Игорь Марковец.

Проводя аналогию с учителями, которые в Бурятии стали массово жаловаться на низкий доход, директорские зарплаты Игорь Марковец назвал «занозой, которая обязательно скажется».

- Это будет следующий этап, который вызовет сложности и, может быть, снова кто-то психанёт и начнёт куда-то там обращаться. Нужно предварительно, сейчас уже, проработать этот вопрос. Не обязательно резко повышать, сотни миллионов вкладывать. Можно решить это значительно меньшими суммами, но этот вопрос нужно решать, - подытожил депутат.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии учителям школ сделают перерасчёт зарплат с 1 сентября текущего года. Чуть ранее учителя Таловской общеобразовательной школы записали видеообращение к президенту Владимиру Путину по поводу снизившихся зарплат.
школа заработная плата

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