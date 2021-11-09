В селе в Бурятии отремонтировали центральную дорогу

Экономика, Фото: предоставлено минтрансом Бурятии

Её протяжённость составляет более двух километров



В селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии закончили ремонт центральной улицы Русина. Протяжённость дороги – около двух километров, сообщили в пресс-службе республиканского минтранса.



Подрядчик ООО «Нардеванстрой» демонтировал старый разрушенный асфальт, уложил новый, устроил тротуары, обустроил остановки, пешеходные переходы, установил знаки и нанёс разметку.



Ремонт дороги подрядная организация закончила вовремя. После лабораторных проверок и проверки приёмочной комиссии дорогу ввели в эксплуатацию.



На улице расположена большая часть социальных объектов села: районная больница, школа, бассейн, кинотеатр и магазины.



- Село Новая Брянь входит в Улан-Удэнскую агломерацию, и в этом году там был завершён ремонт улицы Русина. Теперь пешеходы ходят по тротуарам, водители ездят по ровной дороге, улица стала более безопасной и комфортной, - прокомментировал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

