Её протяжённость составляет более двух километров
В селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии закончили ремонт центральной улицы Русина. Протяжённость дороги – около двух километров, сообщили в пресс-службе республиканского минтранса.
Подрядчик ООО «Нардеванстрой» демонтировал старый разрушенный асфальт, уложил новый, устроил тротуары, обустроил остановки, пешеходные переходы, установил знаки и нанёс разметку.
Ремонт дороги подрядная организация закончила вовремя. После лабораторных проверок и проверки приёмочной комиссии дорогу ввели в эксплуатацию.
На улице расположена большая часть социальных объектов села: районная больница, школа, бассейн, кинотеатр и магазины.
- Село Новая Брянь входит в Улан-Удэнскую агломерацию, и в этом году там был завершён ремонт улицы Русина. Теперь пешеходы ходят по тротуарам, водители ездят по ровной дороге, улица стала более безопасной и комфортной, - прокомментировал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
В селе в Бурятии отремонтировали центральную дорогу
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