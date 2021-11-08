Работы обошлись более чем в 76 млн
Театральную площадь Читы закончили реконструировать. Об этом 8 ноября во время оперативного совещания доложил зампред правительства Забайкальского края Сергей Гордеев. Работы проходили по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды».
- Завершен ещё один объект – театральная площадь. Всего по региональному проекту выполнено 44 из 50 объектов, - сказал Сергей Гордеев.
На площади уложена плитка, проведено озеленение, установлен фонтан, смонтирована фоновая подсветка.
Площадь перед театром благоустраивали семь месяцев. На выполнение работ потребовалось более 76 миллионов рублей.
На официальном портале Забайкальского края сообщается, что в 2021 году будет благоустроено 50 общественных территорий, а на их благоустройство будет направлено 332 миллиона рублей.
В Чите завершили реконструкцию театральной площади
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