Стало известно, какая общая сумма лежит на счетах жителей республики
Вкладчики Бурятии увеличили накопления в банках. По данным на 1 октября 2021 года жители Бурятии хранили на банковских счетах 72 млрд рублей. За 12 месяцев объём депозитов вырос на 2,5 млрд рублей.
Основную часть сбережений — более 67 млрд рублей — вкладчики держали в российской валюте, сообщили в пресс-службе Национального банка по Бурятии.
- Вклад — самый простой и понятный людям инструмент для сохранения сбережений. Деньги на нём застрахованы государством. К тому же доходность по вкладам в последние месяцы продолжает расти. Средняя ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков страны впервые с сентября 2019 года превысила 6,5% годовых. Кроме того появился специальный сервис — финансовый маркетплейс. В нём вкладчики могут сравнить предложения разных банков и тут же оформить сделку, — прокомментировала управляющий Нацбанком по Бурятии Наталья Эйрих.
По данным Бурятстата на 1 января, численность постоянного населения республики составила 985,4 тысяч человек. Таким образом, чисто арифметически в среднем на каждого жителя Бурятии приходится по 73 тысячи рублей накоплений.
Накопления на вкладах жителей Бурятии растут
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