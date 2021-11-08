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Менее 40% семей в Бурятии могут позволить себе арендовать квартиру

Менее 40% семей в Бурятии могут позволить себе арендовать квартиру
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Бурятия оказалась во второй половине рейтинга регионов России по доступности аренды жилья

Бурятия заняла 48 место из 85-ти в рейтинге регионов по доступности аренды жилья. Рейтинг представило РИА Новости.

По результатам исследования, в Бурятии лишь 37% семей с двумя детьми могут позволить себе снимать квартиру. А семейный доход, позволяющий оплатить это жильё, включая повседневные расходы на четверых человек, составляет 73,4 тысячи рублей, пришли к выводу авторы рейтинга. Это совсем немного больше средних расходов таких же семей в целом по России (73,3).

В Иркутской области расходы составляют примерно ту же сумму (73,2), а вот процент семей, которым доступна аренда жилья, больше, чем в Бурятии (48,6%). Похвастаться маленькими расходами на те же цели соседи из Забайкальского края не могут. Там семьям с двумя детьми в среднем приходится тратить чуть больше 81 тысячи, а снять жилье могут 38,2% таких семей.

Согласно результатам исследования РИА Новости, доступность аренды в России в последнее время растёт. До пандемии среднее значение семей, состоящих из двух работающих взрослых и двоих детей, которые могут снять жильё, было только 40%. Сейчас же оно составляет почти 45%.

Лидерами по доступности аренды являются северные регионы, экономика которых завязана на добыче полезных ископаемых, — Магаданская область, Ямало-ненецкий и Чукотский автономные округа. Хуже всего ситуация складывается на Северном Кавказе и в Крыму
аренда жилья

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