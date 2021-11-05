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Российско-корейский форум проведут в Бурятии

Российско-корейский форум проведут в Бурятии
Экономика,  Фото:пресс-служба администрации главы и правительства РБ
Он пройдёт после 2023 года

Глава Бурятии Алексей Цыденов выступил на двух стратегических сессиях, состоявшихся 4 ноября на полях III форума российско-корейского межрегионального сотрудничества. В рамках сессий обсуждались вопросы усиления экономического сотрудничества через развитие железных дорог, а также прогнозируемые результаты партнерства в сфере развития воздушной грузовой логистики и развития туристической отрасли.

- В столице Бурятии сходится несколько различных транспортных потоков – в Улан-Удэ пересекаются Транссиб и железная дорога в Китай через Монголию, также расположен международный аэропорт, и он на сегодня используется грузовыми коммерческими компаниями для дозаправки самолётов, что позволяет повысить коммерческую загрузку, экономить топливо и выходить на Европу. Это сегодня уже делает Гонконг, Шанхай, также можно делать и из Южной Кореи. Бурятия – это важный стратегический узел между Азией и Европой, надеюсь, что грузовые, транзитные и другие виды перевозок между Южной Кореей, Россией и Европой будут только развиваться, - отметил Алексей Цыденов.

В рамках второй сессии экономического развития под председательством министра Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, глава Бурятии презентовал туристический потенциал республики. Также в этот день состоялись встречи с депутатами национального собрания Республики Корея и губернатором провинции Кенсан-Пукто господином Ким Чоль У.

В ходе саммита Дальневосточных регионов Алексей Цыденов предложил провести шестой форум российско-корейского межрегионального сотрудничества в Бурятии.

- В 2022 году форум пройдёт на Сахалине, в 2023-м в Корее, а шестой предлагаю провести в Бурятии, - сказал глава Бурятии.

Алексей Чекунков поддержал предложение главы республики, отметив, что на третьем форуме экономика, инвестиционные возможности, культура Бурятии и Байкал вызвали живой интерес у его участников. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
Бурятия глава РБ Корея международное сотрудничество ДФО

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