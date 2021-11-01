Бурятия заняла 77 место по уровню безработицы в России

Эксперты подсчитали, сколько месяцев требуется в среднем жителю республики, чтобы найти работу
Бурятия в рейтинге регионов по уровню безработицы (где чем выше позиция, тем лучше ситуация) занимает 77 место среди 85. Уровень безработицы в июне-августе 2021 года составил 9,4%, сообщается в исследовании РИА Новости.
За год, по данным авторов исследования, число безработных в республике снизилось на 1,2%.
5,9 месяцев – это среднее время поиска работы жителей Бурятии во втором квартале 2021 года.
- Как показывает исследование, безработица крайне неоднородна и зависит от множества факторов. Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости подготовили очередной рейтинг регионов России по уровню безработицы по итогам июня-августа 2021 года на основе данных Росстата. Он показал, что уровень безработицы варьируется от 1,9 процента в Санкт-Петербурге до 30,5 процента в Республике Ингушетия. Таким образом, минимальное и максимальное значение безработицы среди субъектов федерации отличается в 15 раз, - говорится в рейтинге РИА Новости.
Согласно результатам рейтинга, в 44 регионах страны уровень безработицы ниже, чем в среднем по России. При этом в восьми субъектах федерации она меньше трех процентов, еще в 20 регионах находится в диапазоне трех-четырех процентов. Замыкают рейтинг восемь регионов, где уровень безработицы превышает десять.
По итогам нового рейтинга самый низкий уровень безработицы наблюдается в Санкт-Петербурге (1,9 процента), Ямало-Ненецком автономном округе (2,0 процента), Москве (2,5 процента). Следом за первой тройкой расположились: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Татарстан и Чукотский автономный округ.
В восьми регионах уровень безработицы превышает десять процентов. При этом наиболее сложная ситуация с занятостью складывается в Республике Ингушетия, где уровень безработицы составил 30,5 процента. Остальные регионы из нижней части таблицы также демонстрируют высокий уровень безработицы, но всё же кратно лучше, чем в Ингушетии.
Бурятия заняла 77 место по уровню безработицы в России
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