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Иркутскую область посетила делегация послов стран Евросоюза

Иркутскую область посетила делегация послов стран Евросоюза
Экономика,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Представительство ЕС заинтересовано в сотрудничестве в сфере «зелёных технологий»

Делегация представителей посольств стран – членов Европейского Союза в Российской Федерации прибыла в Иркутскую область. Губернатор региона Игорь Кобзев на встрече с послами представил экономический, инвестиционный, туристический и культурный потенциал региона, рассказал о реализуемых в области инвестпроектах, о мерах поддержки предпринимательства и особых условиях ведения бизнеса на территориях опережающего социально-экономического развития.

– Мы хотели бы и дальше развивать наше экономическое взаимодействие, в том числе, за счёт увеличения объёмов взаимных поставок и расширения товарной структуры двусторонней торговли. В настоящее время Иркутская область заинтересована в продвижении на рынки Европы товаров глубокой переработки, а также уникальной продукции местного производства. Сегодня у нас есть все предпосылки для того, чтобы выйти на новый уровень сотрудничества, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Представители посольств стран ЕС в РФ на встрече подняли темы изменения климата, состояния окружающей среды, переработки отходов, устойчивого развития и экономики замкнутого цикла.

Глава представительства Европейского Союза в Российской Федерации Маркус Эдерер предложил рассмотреть возможности сотрудничества в рамках так называемых «зелёных технологий».

- Мы хотим работать вместе, чтобы адаптироваться к изменениям климата и бороться с их последствиями, - отметил Маркус Эдерер.

Игорь Кобзев заявил, что регион заинтересован в реализации перспективных проектов, а областное правительство готово оказывать всестороннюю поддержку инициативам, направленным на укрепление и активизацию международных связей. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область Европейский Союз ЕС международное сотрудничество посольство

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