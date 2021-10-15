Представительство ЕС заинтересовано в сотрудничестве в сфере «зелёных технологий»
Делегация представителей посольств стран – членов Европейского Союза в Российской Федерации прибыла в Иркутскую область. Губернатор региона Игорь Кобзев на встрече с послами представил экономический, инвестиционный, туристический и культурный потенциал региона, рассказал о реализуемых в области инвестпроектах, о мерах поддержки предпринимательства и особых условиях ведения бизнеса на территориях опережающего социально-экономического развития.
– Мы хотели бы и дальше развивать наше экономическое взаимодействие, в том числе, за счёт увеличения объёмов взаимных поставок и расширения товарной структуры двусторонней торговли. В настоящее время Иркутская область заинтересована в продвижении на рынки Европы товаров глубокой переработки, а также уникальной продукции местного производства. Сегодня у нас есть все предпосылки для того, чтобы выйти на новый уровень сотрудничества, - подчеркнул Игорь Кобзев.
Представители посольств стран ЕС в РФ на встрече подняли темы изменения климата, состояния окружающей среды, переработки отходов, устойчивого развития и экономики замкнутого цикла.
Глава представительства Европейского Союза в Российской Федерации Маркус Эдерер предложил рассмотреть возможности сотрудничества в рамках так называемых «зелёных технологий».
- Мы хотим работать вместе, чтобы адаптироваться к изменениям климата и бороться с их последствиями, - отметил Маркус Эдерер.
Игорь Кобзев заявил, что регион заинтересован в реализации перспективных проектов, а областное правительство готово оказывать всестороннюю поддержку инициативам, направленным на укрепление и активизацию международных связей. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутскую область посетила делегация послов стран Евросоюза
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