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В Бурятии удвоились продажи новостроек по эскроу

В Бурятии удвоились продажи новостроек по эскроу
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На эскроу-счетах будущих новосёлов хранится огромная сумма

К 1 сентября 2021 года почти 1,2 тыс. квартир в новостройках Бурятии было продано через счета эскроу. Это в два раза больше, чем на начало года.

Часть этих квартир полностью готова, и вложения дольщиков — 462 млн рублей — строители уже получили. Ещё 2,4 млрд рублей хранятся в банках на эскроу-счетах будущих новосёлов, сообщили в пресс-службе Национального банка Бурятии.

Со второй половины 2019 года в нашей стране девелоперы могут привлекать деньги дольщиков на этапе строительства многоквартирных домов только через проектное финансирование и счета эскроу.

- При покупке квартиры в строящемся доме через эскроу деньги дольщиков хранятся в банке до тех пор, пока дом не будет введён в эксплуатацию. Только после этого средства перечисляют застройщику. Такой механизм был принят, чтобы защитить людей от недобросовестных застройщиков, которые направляли деньги, собранные на строительство дома, на другие цели. Дополнительной защитой для денег на эскроу-счетах стало участие в государственной системе страхования вкладов. Застрахованные суммы — до 10 млн рублей, — пояснила управляющий Нацбанком Бурятии Наталья Эйрих.

Привлекать деньги дольщиков напрямую без эскроу разрешалось по тем стройкам, которые на 1 июля 2019 года были готовы более чем на 30%, а доля проданных квартир составляла не менее 10%.


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