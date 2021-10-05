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Улан-Удэ занял 57 место в России по уровню зарплат

Улан-Удэ занял 57 место в России по уровню зарплат
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Аналитики рассчитали соотношение средней зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора

В рейтинге российских городов по уровню зарплат Улан-Удэ занял 57 место среди 100. Рейтинг подготовило РИА Новости. Исследователи пришли к выводу, что среднемесячная чистая зарплата в столице Бурятии равняется 2,51 фиксированным потребительским наборам.

- Среднемесячная чистая зарплата в Улан-Удэ в первом полугодии 2021 года - 42,6 тысяч рублей, изменение зарплаты в 2021 году относительно первого полугодия 2020 года - 8,4%, - говорится в рейтинге.

Как отмечают эксперты, уровень зарплат в России сильно отличается как от отрасли к отрасли, так и в региональном разрезе. В крупных городах, являющихся центрами притяжения рабочей силы, во многом наблюдается такая же разница в уровне оплаты труда, как в целом по регионам и отраслевым спецификам. Для оценки ситуации в данной сфере эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора.

На основе этих данных был составлен рейтинг российских городов по уровню зарплат. Города ранжированы по отношению средней зарплаты к потребительской корзине, иначе говоря, по покупательной способности заработной платы. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за январь-июнь 2021 года по крупным и средним предприятиям.

Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики. В рейтинг включены 100 городов – административные центры субъектов, а также другие крупнейшие города.

Лидеры и аутсайдеры

Лидирует в рейтинге РИА Новости по соотношению зарплаты и фиксированного набора Салехард. В столице Ямало-Ненецкого автономного округа на одну среднюю зарплату можно купить почти пять фиксированных потребительских наборов. При этом по абсолютной зарплате с результатом 106 тысяч рублей в месяц Салехард немного уступает Москве и Анадырю.

Почти 100 тысяч в месяц в среднем получают работники в Южно-Сахалинске, который по соотношению зарплаты и стоимости фиксированного набора занял второе место.

Среди лидеров рейтинга по отношению зарплаты к потребкорзине также представлены Москва, Анадырь, Ханты-Мансийск, Сургут, Санкт-Петербург, Магадан, Тюмень и Мурманск.

- Многие города южных регионов в «противовес» лидерам оказались в конце списка. Самое низкое соотношение зарплат и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем рейтинге отмечается в столице Калмыкии Элисте – 1,91, там средняя зарплата составляет 31,7 тысячи рублей. Таким образом, средней зарплаты в этом городе хватает чуть менее чем на два фиксированных набора товаров и услуг, - отмечается в материале РИА Новости.

Также относительно невысока покупательная способность средних зарплат в Нальчике, Грозном, Таганроге, Иваново, во Владикавказе и Майкопе. Согласно результатам исследования, семь городов из последних десяти находятся на юге России. Невысокие показатели там во многом объясняются слабостью экономик этих регионов в сравнении с другими регионами, а также достаточно низким уровнем официальных зарплат, говорят аналитики.
рейтинг заработная плата

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