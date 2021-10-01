В Бурятии на федеральных трассах отремонтируют два моста

Сейчас решают, какие виды и объём работ надо выполнить



В Иволгинском и Тункинском районах Бурятии планируют отремонтировать два моста. Государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту мостов уже заключен, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



Будут отремонтированы мосты через реку Ошуркова на 433 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Иволгинском районе и через реку Таенка на 57 км трассы А-333 Култук – Монды - граница с Монголией в Тункинском районе Бурятии.



До ноября 2022 года подрядная организация определит, какие виды и объём работ необходимо выполнить.



Цель подготовки проектной документации и выполнения инженерных изысканий состоит в обеспечении работ по ремонту мостов для доведения их транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных значений, а также охраны окружающей среды.



В рамках подготовки проектной документации предусмотрен сбор исходных данных, выполнение предпроектных обследований, после которых эксперты приступят к инженерно-геодезическим, инженерно-экологическим и инженерно-гидрометеорологическим изысканиям.



По итогам комплексной работы будут разработаны проектные решения, обеспечивающие устранение дефектов и разрушений конструкций мостов.





