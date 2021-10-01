Сейчас решают, какие виды и объём работ надо выполнить
В Иволгинском и Тункинском районах Бурятии планируют отремонтировать два моста. Государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту мостов уже заключен, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Будут отремонтированы мосты через реку Ошуркова на 433 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Иволгинском районе и через реку Таенка на 57 км трассы А-333 Култук – Монды - граница с Монголией в Тункинском районе Бурятии.
До ноября 2022 года подрядная организация определит, какие виды и объём работ необходимо выполнить.
Цель подготовки проектной документации и выполнения инженерных изысканий состоит в обеспечении работ по ремонту мостов для доведения их транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных значений, а также охраны окружающей среды.
В рамках подготовки проектной документации предусмотрен сбор исходных данных, выполнение предпроектных обследований, после которых эксперты приступят к инженерно-геодезическим, инженерно-экологическим и инженерно-гидрометеорологическим изысканиям.
По итогам комплексной работы будут разработаны проектные решения, обеспечивающие устранение дефектов и разрушений конструкций мостов.
В Бурятии на федеральных трассах отремонтируют два моста
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 01.10.2021
Сейчас решают, какие виды и объём работ надо выполнить
Экономика, 01.10.2021
Нехватка сена в Якутии сложилась из-за сильных лесных пожаров
Когда речь заходит о Республике Бурятия, одной из непременных ассоциаций, связанных с нашей республикой, является упоминание «камня царей», нефрита. И недаром – именно этот драгоценный минерал можно смело назвать сокровищем республики
Выбраны 30 мероприятий, которые реализуют в городе в 2021-2022 гг.
В перспективе рассматривается возможность запуска трамваев на Левый берег
Экономика, 29.09.2021
Road show «Байкал» состоялось в Москве
Экономика, 28.09.2021
Информация о том, что в бичурские леса зайдёт иностранная компания, не подтвердилась
Также на экспорт ушло 57 тонн свиной продукции
Вопрос подорожавших дров подняли в Народном Хурале
Не исключено, что выросли продажи нелегальной алкогольной продукции
Орган статистики назвал среднюю зарплату в отрасли
На ремонт выделили более 4,5 млн рублей
Любопытные данные представили аналитики hh.ru
На торги подала заявку компания из Челябинска
Экономика, 23.09.2021
Об этом сообщил глава минтруда