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В Бурятии на федеральных трассах отремонтируют два моста

В Бурятии на федеральных трассах отремонтируют два моста
Экономика,  Фото:Упрдор "Южный Байкал"
Сейчас решают, какие виды и объём работ надо выполнить

В Иволгинском и Тункинском районах Бурятии планируют отремонтировать два моста. Государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту мостов уже заключен, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Будут отремонтированы мосты через реку Ошуркова на 433 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Иволгинском районе и через реку Таенка на 57 км трассы А-333 Култук – Монды - граница с Монголией в Тункинском районе Бурятии.

До ноября 2022 года подрядная организация определит, какие виды и объём работ необходимо выполнить.

Цель подготовки проектной документации и выполнения инженерных изысканий состоит в обеспечении работ по ремонту мостов для доведения их транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных значений, а также охраны окружающей среды.

В рамках подготовки проектной документации предусмотрен сбор исходных данных, выполнение предпроектных обследований, после которых эксперты приступят к инженерно-геодезическим, инженерно-экологическим и инженерно-гидрометеорологическим изысканиям.

По итогам комплексной работы будут разработаны проектные решения, обеспечивающие устранение дефектов и разрушений конструкций мостов.


Упрдор Южный Байкал мост

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