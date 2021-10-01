Нехватка сена в Якутии сложилась из-за сильных лесных пожаров
Правительство Республики Саха (Якутия) закупит сено из двух районов Забайкальского края. Зелёные корма направят уже в ближайшее время, сообщил заместитель руководителя Госветслужбы Забайкальского края Денис Богданов.
- В этом году в Забайкалье отмечается хороший травостой, а значит, большое количество сена. Зелёные корма направят из Шилкинского и Нерчинского районов края для скота в Якутии, - добавил заместитель руководителя ведомства.
Сегодня специалисты ветеринарных служб двух регионов решают вопрос о транспортировке сена. Согласование уже поступило из федерального центра ветеринарии, сообщили в пресс-службе краевой Госветслужбы.
Этим летом в Якутии были сильнейшие лесные пожары. Огонь уничтожил большие запасы прошлогоднего сена, выжег травостой и пастбища.
Якутия закупит у Забайкальского края сено
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 01.10.2021
Нехватка сена в Якутии сложилась из-за сильных лесных пожаров
Экономика, 30.09.2021
Когда речь заходит о Республике Бурятия, одной из непременных ассоциаций, связанных с нашей республикой, является упоминание «камня царей», нефрита. И недаром – именно этот драгоценный минерал можно смело назвать сокровищем республики
Экономика, 30.09.2021
В перспективе рассматривается возможность запуска трамваев на Левый берег
Экономика, 29.09.2021
Road show «Байкал» состоялось в Москве
Экономика, 28.09.2021
Информация о том, что в бичурские леса зайдёт иностранная компания, не подтвердилась
Также на экспорт ушло 57 тонн свиной продукции
Вопрос подорожавших дров подняли в Народном Хурале
Не исключено, что выросли продажи нелегальной алкогольной продукции
Орган статистики назвал среднюю зарплату в отрасли
На ремонт выделили более 4,5 млн рублей
Любопытные данные представили аналитики hh.ru
На торги подала заявку компания из Челябинска
Экономика, 23.09.2021
Об этом сообщил глава минтруда
Экономика, 23.09.2021
Отремонтировали 1,5 км дороги
Экономика, 22.09.2021
К концу 2021 года ожидается рост цен на овощи, фрукты и гаджеты