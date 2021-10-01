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Якутия закупит у Забайкальского края сено

Якутия закупит у Забайкальского края сено
Экономика,  Фото:pixabay.com
Нехватка сена в Якутии сложилась из-за сильных лесных пожаров

Правительство Республики Саха (Якутия) закупит сено из двух районов Забайкальского края. Зелёные корма направят уже в ближайшее время, сообщил заместитель руководителя Госветслужбы Забайкальского края Денис Богданов.

- В этом году в Забайкалье отмечается хороший травостой, а значит, большое количество сена. Зелёные корма направят из Шилкинского и Нерчинского районов края для скота в Якутии, - добавил заместитель руководителя ведомства.

Сегодня специалисты ветеринарных служб двух регионов решают вопрос о транспортировке сена. Согласование уже поступило из федерального центра ветеринарии, сообщили в пресс-службе краевой Госветслужбы.

Этим летом в Якутии были сильнейшие лесные пожары. Огонь уничтожил большие запасы прошлогоднего сена, выжег травостой и пастбища.
сено

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