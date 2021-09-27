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В Бурятии упали продажи алкоголя

В Бурятии упали продажи алкоголя
Экономика,  Фото:pexels.com
Не исключено, что выросли продажи нелегальной алкогольной продукции

По итогам первого полугодия 2021 года розничная продажа алкогольной продукции в Бурятии снизилась на 17 %.

- Показатель розничной продажи алкогольной продукции в первом полугодии 2021 года снизился на 17,6 % относительно аналогичного периода 2020 года. Показатели были озвучены в рамках заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, - сообщили в министерстве промышленности, торговли и инвестиций республики.

В некоторых муниципальных образованиях наблюдается значительное снижение реализация алкогольной продукции от 10 до 22%. В республиканском минпромторге отметили, что снижение продаж легального спиртного «может повлиять на увеличение нелегального оборота алкоголя в этих муниципальных образованиях».

- В целях улучшения ситуации на алкогольном рынке необходимо правоохранительным и надзорным органам, органам местного самоуправления усилить работу по пресечению нелегального оборота алкоголя. В 2021 году минпромторгом Бурятии проведено более 400 контрольно-надзорных мероприятий, - отметил заместитель председателя правительства - министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Антон Виноградов.

Как сообщал «Байкал-Daily», по данным на апрель 2021 года, в Бурятии насчитывалось 10 трезвых сёл, где полностью запрещена продажа алкоголя. Недавно в их число вошло село Монды Тункинского района. Местные жители начали борьбу с алкоголизмом в прошлом году, инициативу поддержали предприниматели, и в магазинах ограничили продажу алкоголя.

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