Улан-Удэ находится почти вровень с Калининградом
За год — с августа 2020-го по август 2021-го — средний бюджет предложения однокомнатной квартиры на вторичном рынке 50 крупнейших городов России вырос на 18,5%. В результате средняя стоимость выставленной на продажу однушки увеличилась до 2,72 млн рублей, сообщает «РБК-Недвижимость».
В число городов с максимально подорожавшими «однушками» вошёл и Улан-Удэ. По данным аналитиков, цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке за год выросли на 28,03%. Сейчас средняя цена «однушки» составляет уже 2,3 млн рублей, пришли к выводу исследователи.
- Сильнее всего — на 52,11%, до 6,82 млн руб. — средняя стоимость однушек за год выросла в Сочи. Второе место — у Краснодара (+32,24%, до 2,766 млн руб.), третье — у Калининграда (+28,27%, до 3,16 млн руб.), - отмечает «РБК-Недвижимость».
За этими тремя городами – лидерами по росту цен – как раз расположился Улан-Удэ. Следом идут Нижний Новгород, Курск и Омск. Во всех этих городах рост отмечен более чем на четверть.
Как известно, резкий рост цен на квартиры в Улан-Удэ произошёл после введения льготной дальневосточной ипотеки. Сразу же подорожали квартиры на первичном рынке недвижимости, а за ними и «вторичка».
Улан-Удэ вошёл в число городов с резко подорожавшими «однушками»
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